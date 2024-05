Montagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Plus

Der SLI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,52 Prozent stärker bei 1 857,60 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,070 Prozent fester bei 1 849,20 Punkten in den Handel, nach 1 847,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 864,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 848,15 Zählern.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 1 888,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 805,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, mit 1 798,06 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,34 Prozent aufwärts. Bei 1 936,63 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Logitech (+ 2,44 Prozent auf 75,62 CHF), Swiss Re (+ 1,98 Prozent auf 101,55 CHF), Geberit (+ 1,78 Prozent auf 515,20 CHF), Zurich Insurance (+ 1,59 Prozent auf 446,00 CHF) und Swiss Life (+ 1,51 Prozent auf 632,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Temenos (-0,71 Prozent auf 55,90 CHF), Nestlé (-0,39 Prozent auf 91,36 CHF), Swatch (I) (-0,25 Prozent auf 195,70 CHF), Lonza (-0,23 Prozent auf 518,40 CHF) und Lindt (-0,19 Prozent auf 10 510,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 386 535 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 240,315 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at