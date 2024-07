Montagshandel in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen

Um 15:41 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 1,31 Prozent auf 12 332,96 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,403 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,354 Prozent auf 12 216,57 Punkte an der Kurstafel, nach 12 173,44 Punkten am Vortag.

Bei 12 199,04 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 334,06 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 012,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, wurde der SMI mit 11 327,77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 207,38 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 10,41 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 2,76 Prozent auf 264,70 CHF), Novartis (+ 2,21 Prozent auf 96,28 CHF), Givaudan (+ 1,82 Prozent auf 4 310,00 CHF), Swiss Life (+ 1,77 Prozent auf 679,60 CHF) und Geberit (+ 1,62 Prozent auf 566,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Swiss Re (-0,09 Prozent auf 106,35 CHF), Partners Group (+ 0,63 Prozent auf 1 204,00 CHF), Roche (+ 0,68 Prozent auf 280,20 CHF), Zurich Insurance (+ 0,70 Prozent auf 475,80 CHF) und Holcim (+ 0,77 Prozent auf 83,88 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 155 930 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 249,553 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at