Montagshandel in Zürich: SMI notiert schlussendlich im Plus

Der SMI beendete den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 11 873,71 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,399 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,255 Prozent stärker bei 11 896,16 Punkten, nach 11 865,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 11 935,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 11 867,32 Punkten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Der SMI lag noch vor einem Monat, am 12.07.2024, bei 12 365,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 753,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Wert von 11 081,63 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 6,30 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 1,95 Prozent auf 75,28 CHF), Richemont (+ 1,22 Prozent auf 128,20 CHF), Partners Group (+ 0,93 Prozent auf 1 134,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,85 Prozent auf 464,70 CHF) und Swiss Life (+ 0,62 Prozent auf 652,20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Lonza (-1,80 Prozent auf 545,00 CHF), Sonova (-1,52 Prozent auf 278,10 CHF), Givaudan (-1,12 Prozent auf 4 137,00 CHF), Alcon (-1,12 Prozent auf 79,56 CHF) und Geberit (-0,72 Prozent auf 522,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 693 665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 241,483 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

