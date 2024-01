Montagshandel in Zürich: SPI beginnt Montagshandel in der Verlustzone

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 14 818,56 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,001 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,308 Prozent auf 14 793,38 Punkte an der Kurstafel, nach 14 839,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 793,38 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 829,73 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.12.2023, wies der SPI einen Wert von 14 571,23 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, den Wert von 13 508,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, notierte der SPI bei 14 552,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 1,71 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 14 867,41 Punkten. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Kinarus (+ 80,00 Prozent auf 0,00 CHF), Holcim (+ 5,70 Prozent auf 67,86 CHF), Meyer Burger (+ 4,58 Prozent auf 0,13 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,56 Prozent auf 0,09 CHF) und Spexis (+ 3,23 Prozent auf 0,32 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Evolva (-8,53 Prozent auf 0,62 CHF), ObsEva (-7,22 Prozent auf 0,05 CHF), ASMALLWORLD (-5,45 Prozent auf 1,56 CHF), Idorsia (-3,06 Prozent auf 1,46 CHF) und ams (-2,52 Prozent auf 2,16 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die Kinarus-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 39 030 856 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272,652 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,37 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

