Montagshandel in Zürich: SPI bewegt sich am Nachmittag im Plus

Wenig Veränderung ist am ersten Tag der Woche in Zürich zu beobachten.

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,12 Prozent stärker bei 16 266,02 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,165 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,362 Prozent fester bei 16 305,64 Punkten in den Montagshandel, nach 16 246,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 253,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 321,22 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, stand der SPI bei 15 919,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2024, wies der SPI 15 135,28 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Wert von 14 943,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,64 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 13,33 Prozent auf 4,25 CHF), LEM (+ 8,43 Prozent auf 1 286,00 CHF), DocMorris (+ 3,49 Prozent auf 44,50 CHF), COLTENE (+ 3,33 Prozent auf 46,50 CHF) und Sandoz (+ 3,17 Prozent auf 37,05 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Curatis (-9,09 Prozent auf 6,00 CHF), Relief Therapeutics (-7,50 Prozent auf 1,11 CHF), Evolva (-6,38 Prozent auf 0,88 CHF), Zehnder A (-6,21 Prozent auf 55,90 CHF) und ASMALLWORLD (-5,56 Prozent auf 1,36 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2 271 508 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 259,091 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

