Montagshandel in Zürich: SPI nachmittags im Minus

Der SPI verliert im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,43 Prozent auf 16 346,31 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,120 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,231 Prozent auf 16 378,40 Punkte an der Kurstafel, nach 16 416,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 484,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 346,31 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 15 993,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, wies der SPI einen Wert von 15 087,40 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 700,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 12,19 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit MCH (+ 6,75 Prozent auf 4,27 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,18 Prozent auf 13,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,73 Prozent auf 0,06 CHF), Idorsia (+ 4,31 Prozent auf 2,32 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 2,68 Prozent auf 57,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Swatch (N) (-10,48 Prozent auf 33,75 CHF), Swatch (I) (-10,28 Prozent auf 169,75 CHF), Ascom (-8,08 Prozent auf 7,17 CHF), Spexis (-8,06 Prozent auf 0,07 CHF) und Curatis (-7,69 Prozent auf 6,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 399 890 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 249,775 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Medmix-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 63,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at