Montagshandel in Zürich: SPI zeigt sich am Montagmittag fester

Der SPI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,32 Prozent auf 16 262,31 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,189 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,233 Prozent höher bei 16 248,91 Punkten, nach 16 211,07 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 319,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 16 239,71 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wies der SPI einen Wert von 16 006,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Wert von 16 416,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der SPI auf 14 240,25 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,62 Prozent zu. Bei 16 557,98 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Relief Therapeutics (+ 25,93 Prozent auf 5,44 CHF), Kudelski (+ 7,52 Prozent auf 1,43 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,95 Prozent auf 21,00 CHF), lastminutecom (+ 4,80 Prozent auf 18,76 CHF) und Addex Therapeutics (+ 3,71 Prozent auf 0,07 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Bossard (-9,23 Prozent auf 206,50 CHF), Evolva (-6,25 Prozent auf 0,75 CHF), Idorsia (-4,14 Prozent auf 1,32 CHF), TX Group (-3,50 Prozent auf 137,80 CHF) und Swatch (N) (-3,02 Prozent auf 35,30 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 463 785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,818 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die CPH Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,28 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at