|
24.04.2026 14:01:36
Moog Inc. Reveals Rise In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Moog Inc. (MOG-B) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $81.84 million, or $2.55 per share. This compares with $54.61 million, or $1.71 per share, last year.
Excluding items, Moog Inc. reported adjusted earnings of $84.61 million or $2.64 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.4% to $1.05 billion from $934.02 million last year.
Moog Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $81.84 Mln. vs. $54.61 Mln. last year. -EPS: $2.55 vs. $1.71 last year. -Revenue: $1.05 Bln vs. $934.02 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Gute Laune bei Tech-Aktien -- ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.