Discover Financial Services Aktie
WKN DE: A0MUES / ISIN: US2547091080
|
13.12.2025 16:00:21
More than 9mn US borrowers miss student loan payments as delinquencies rise
Share of balances past due has doubled as Biden-era forbearance expiresWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!