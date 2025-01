Morgan Stanley-Aktie steigt: Morgan Stanley mit mehr Gewinn

So sprang der Überschuss der Investmentbank Morgan Stanley um fast die Hälfte nach oben.

Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten vor Börsenstart in New York positiv aufgenommen. Im NYSE-Handel legte der Aktienkurs von Morgan Stanley um zeitweise 1,39 Prozent auf 132,37 US-Dollar zu.

Schon am Vortag hatten die großen US-Banken JPMorgan, Goldman Sachs und Citigroup überraschend hohe Gewinne verkündet.

Bei Morgan Stanley lief es sehr gut. Nach einem Gewinnrückgang im Vorjahr legte der Überschuss 2024 um 47 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar zu. Dazu trug vor allem ein kräftiger Anstieg der Einnahmen bei. So legten die Erträge der Bank um 14 Prozent auf fast 61,8 Milliarden Dollar zu, wie die Bank in New York mitteilte.

Zu diesem Zuwachs lieferten alle Segmente ihren Beitrag: Die Beratung von Unternehmen, wie etwa bei Fusionen und Übernahmen, brachte ebenso mehr ein wie die Ausgabe von Aktien und Anleihen, die Vermögensverwaltung und das Fondsgeschäft.

