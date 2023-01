Morgan Stanley Appoints 184 New Managing Directors

Morgan Stanley has announced the appointment of 184 Managing Directors. The new Managing Directors are:

Jacques C. Adrien, Jr. Kyle Lee Ashish Agarwal Sabrina Lee Kelly L. Anderson William Leicht Maryam Arakelian David A. Levinson Grant Badura Sophie Li Jason Barrett Hilary Liebenstein Michael Baruffi Francesco Ligato Brian Beck Jan Lindenau George Bezerianos Michael Little Nishil Bhagani Ruben Lusinyants Douglas Bloom Michael MacCarthy Megan Brewer Mrinalini MacDonough Martin Brodka Devon R. Maggio Breno Nascimento Brown-Leão Pawan Maharshi Ed Buecker Ian Mahoney Brian Burckhard Adrian Mak Juneisha Burrowes Andrew Malek James Campbell Gabriel Manceau Michael Carroll Andrew Mascarenhas Marilia Carvalho Quinlivan Devin McDermott Charlie Chan Michael McGinnis Michael Chao Prabhav Mehta Melanie Chaplin Tarak Mehta Ran Chen Cecilia Mendez Vineet Chhangani Sandy Milano Judy Choi Jeffrey A. Miller Viorica Chokshi Orit Mizrachi Elena Ciampichetti Brian J. Mulley Jack Cimarosa Shawn Marie Murphy Karen Cohen Christopher Murray Bryan T. Cosgrove Natsue Nagato Nicola Courtney Jim Napolitano Beata Czinke Motoko Naya Andrew Daly Sarah Newnam Derek Davidson Hoi Ng Cezar de Faria Jay Nigro Marco De Santis Bryan O’Riordan Thomas Denizeau Noritsugu Odaira Ashley DeWolfe Samantha Owades Guneet Dhingra Alastair Pang Lynn Dong Afshan Patel Kira Dubas Nina Paun Sujit Eapen Joyce Pereira Jim Egan Evelyn Phan Michael F. Esposito Aga Polcyn Paul Flanagan Mahak Puri Claire Forster-Lee Nihal Ragaie Regina Foster Kerri Reilly Kara Fricke Angela Shen Ross Tomohisa Fujita Ankur Saboo Matt Gahr Patrick St. John Lance Garrison Hichem Ben Salah Mike Gathy Angie Salam Alban Gerard Daria Salnikova Suzzanna Gill Mark Saunders Anika Goel Lauren Schenk Sarah Gore Pratik Shah Sean Gormley Shubham Singal Jared Gray Nishant Singh Martin Grebner Niti Singh David Gross Jaisundar Siva Julie Gunawan Amit Srivastav Jonas Gustafsson James Starr Thomas Hadley James Stewart Shannon Haney Qiao Sun Vikram Hemrajani Christian Svensson Mary Ann Hernon Paul V. Tagliareni Alessandro Hillman Clint Talmo Joy Hoffmann Tipsy Talwar Qin Hong Jason Terrana Barry Hunt Kumaresh Thiru Anna Hynes Mark J. Thompson Tarek Iliya Jeffrey Tiffner Chris Johnston Sebastian Tiger Rich Jordan Attila Tiszai Ian Jordan Rovic Tomás Justin Kahn Rita Touma Ronald Kamdem Alla Train Alexei Kaminski Sean Travis Sudha Sukumaran Kamonjoh Andrey Tsitsinskiy Kaveh Kamyab Sridhar Vasudevan Vidya Kanagala Laura Ying Wang Julie V. Kourie Mark Whatling Jason Kritzer Sam Whittle Murilo Arcaro Kuhl Thomas Wigg Joy Kwek LaToya Wilson Melissa A. LaChance Melissa K. Wobbe Patricia Landry Terrence Chiu Wong Romain Laprade H. David Wu Robert Lariviere Damon Wu Valerie Lau Celia (Yimin) Xu Reiss Lea Julia Yue

