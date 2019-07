Morgan Stanley: Tesla könnte in China sehr erfolgreich werden

Der E-Autobauer Tesla ist auf seinem Heimatmarkt, den USA, und auch in europäischen Ländern schon ziemlich erfolgreich. In China hat er es schwerer: Dort gibt es mehr Konkurrenz als anderswo. Doch die Investmentbank Morgan Stanley ist sich sicher, dass Tesla ein großer Player in China werden wird.

• Gigafactory in Shanghai könnte schon im November mit der Produktion beginnen• bis zu 500.000 produzierte Fahrzeuge in diesem Jahr• Morgan Stanley verpasst Tesla Preisziel von 230 US-Dollar

Erst kürzlich besuchte das China-Team von Morgan Stanley einige Zulieferer von Tesla in China, wie Analyst Adam Jonas in einer Mitteilung an die Kunden schreibt. Dort habe das Team "neues Feedback" über Teslas Pläne in China bekommen. Der E-Autobauer überzeugt wohl vor allem mit Schnelligkeit: Die neue Gigafactory in Shanghai könnte laut Analysten bereits im November fertiggestellt sein und mit der Produktion beginnen können.

2019 könnte Tesla 500.000 Fahrzeuge produzieren

Damit könnte die Gesamtproduktion schneller beschleunigt werden als bisher angenommen. Tesla könnte in Summe an allen Fabrikstandorten dann in diesem Jahr die Marke von 500.000 produzierten Fahrzeugen knacken. Morgan Stanley erwartet, dass in Shanghai im nächsten Jahr zwischen 35.000 und 40.000 Fahrzeuge produziert werden, 2021 könnten es dann 60.000 Model S, 3 & Co. sein.

Die Analysten sehen große Chancen für Tesla in der Volksrepublik. Der vom charismatischen Chef Elon Musk geführte Konzern könnte zum "führenden Luxus-Elektroautobauer" in China werden, schreibt Jonas.

Tesla "wegweisend" für Luxus-E-Auto-Markt in China

Für die nächsten drei bis fünf Jahre dürfte Tesla laut Analystenmeinung wegweisend für die Sparte Luxus-Elektroautos in China sein. Allerdings gibt Jonas auch zu bedenken, dass der E-Auto-Markt in China voll von Konkurrenz ist - Hersteller wie NIO, Byton oder Faraday Future möchten vom Elektro-Hype ebenso profitieren und haben hier Heimvorteil.

Da der chinesische Markt hart umkämpft ist, sehe es für Tesla laut Jonas auf lange Sicht eher mau aus. Die jetzigen Schätzungen gehen davon aus, dass Tesla in fünf Jahren (2024) die meisten Autos in China verkaufen wird - 254.000 an der Zahl. Doch ab dann könnte es bergab gehen, wenn die Konkurrenz heranrollt. 2030 erwartet Morgan Stanley nur mehr zwischen 160.000 und 170.000 verkaufte Tesla-Autos in China.

Morgan Stanley belässt Einstufung der Tesla-Aktie auf "neutral"

Der Kampf auf dem E-Auto-Markt wird immer stärker. Je mehr Konkurrenten ins Geschäft dringen, desto schwieriger ist es für einzelne Unternehmen, sich hervorzuheben. Tesla hat sich in den vergangenen Jahren aber bereits ein gewisses Image erarbeitet, das dem US-amerikanischem Unternehmen auch in Zukunft Erfolg sichern dürfte.

Morgan Stanley belässt die Einordnung der Tesla-Aktie auf "neutral". Als Preisziel gibt die Investmentbank einen Kurs von 230 US-Dollar an - knappe 10 Prozent unter dem Preis, zu dem die Aktie derzeit gehandelt wird. Die Tesla-Papiere haben dieses Jahr schon einiges an Berg- und Talfahrt mitgemacht und wurden zwischen 178,97 US-Dollar und 337,31 US-Dollar gehandelt.

Redaktion finanzen.at