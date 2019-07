SpaceX-Paket für Roadster: So könnte der E-Sportwagen Tesla-Fans begeistern

• Teslas Roadster kommt wohl mit SpaceX-Technologie• Technologie aus der Raumfahrtbranche soll Straßen-Performance optimieren• Extra-Power soll "subtil" verbaut werden

Mindestens 1.000 Kilometer weit soll der Tesla-Sportwagen mit einer Ladung kommen, versprach Elon Musk. Und auch die angepeilte Beschleunigung für den Roadster wurde bereits bekanntgegeben: Innerhalb von 1,9 Sekunden soll das E-Kraftpaket von 0 auf 100 Stundenkilometer zukünftig lospreschen. Anfang dieses Jahres deutete der Milliardär sogar an, dass der Roadster möglicherweise schweben können soll - das ließ zumindest ein Video auf Twitter erahnen. Woher die Power für die ambitionierten Eigenschaften des E-Flitzers kommen sollen, sickerte erneut auf der Sozialen Plattform durch.

Bereits vor über einem Jahr verkündete Musk, dass für den Roadster womöglich ein SpaceX-Paket verfügbar sein werde. Der Sportwagen soll dadurch eine optimierte Performance erhalten:

SpaceX option package for new Tesla Roadster will include ~10 small rocket thrusters arranged seamlessly around car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking & cornering. Maybe they will even allow a Tesla to fly …