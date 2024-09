Morgan Stanleys Top-Picks: Diese Aktien bieten nachhaltige Wettbewerbsvorteile - Auch NVIDIA dabei

• Experten rechnen mit Korrektur am Aktienmarkt• Morgan Stanley listet Top-Aktienempfehlungen auf• Nachhaltiger Wettbewerbsvorteil im Fokus

Korrektur bei Aktien könnte bevorstehen

Momentan könnte es nicht der beste Zeitpunkt sein, Aktien zu kaufen, da der S&P 500 nur wenige Prozentpunkte unter seinem Rekordhoch bei 5.669,67 Zählern vom 16. Juli liegt, wie The Street erklärt. Die Bewertungen erscheinen überhöht: Mitte August lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 bei 21 und damit deutlich über seinem Fünfjahresdurchschnitt von 19,4 sowie dem Zehnjahresdurchschnitt von 17,9. Viele Experten, darunter auch Hedgefonds-Manager Doug Kass und der Autor des Daily Diary von The Street Pro, rechnen deshalb mit einer bevorstehenden Korrektur.

Darum könnte es für Anleger hilfreich sein, einige Aktien im Blick zu behalten, die man im richtigen Moment kaufen könnte. Morgan Stanley hat eine Liste der besten Aktienempfehlungen zusammengestellt, die dabei hilfreich sein könnte. The Street Pro hat fünf dieser Empfehlungen, zusammen mit den Moat-Bewertungen von Morningstar, aufgeführt. Das Moat-Rating stellt den dauerhaften Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens dar.

Apple-Aktie

Eine der Aktien, die Morgan Stanley empfiehlt ist der iPhone-Hersteller Apple. Laut Morningstar habe das Unternehmen eine "breite" Moat-Bewertung, was darauf hinweise, dass es über Wettbewerbsvorteile verfügt, die mindestens 20 Jahre Bestand haben dürften. Der von Morningstar geschätzte faire Wert der Aktie liegt bei 185 US-Dollar.

"Wir glauben, dass Apple mit seinem Fokus auf einem Premium-Ökosystem aus eng integrierter Hardware, Software und Diensten eine langfristige Position an der Spitze der Unterhaltungselektronikbranche gefestigt hat", schrieb zum Beispiel Morningstar-Analyst William Kerwin. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarte der Experte ein starkes Umsatzwachstum, da die Benutzer ihre iPhones aktualisieren, um die generativen künstlichen Intelligenzfunktionen von Apple zu nutzen.

Doch auch andere Analysten zeigen sich zuversichtlich für die Apple-Aktie: Daten von TipRanks zufolge erhielt die das Papier des iKonzerns in den vergangenen drei Monaten 34 Analystenbewertungen, aus denen sich eine moderate Kaufempfehlung ergibt (24x buy, 9x hold, 1x sell).

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 250,74 US-Dollar und entspricht damit einer Veränderung von 12,75 Prozent gegenüber dem letzten NASDAQ-Kurs der Apple-Aktie von 222,38 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 05.09.2024).

DraftKings-Aktie

Für das Sportwetten-Unternehmen DraftKings vergibt Morningstar keine Moat-Bewertung, was bedeutet, dass es aus Sicht von Morningstar keinen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil hat. Der geschätzte faire Wert liegt bei 47 US-Dollar.

"DraftKings hat seine führende Position im Bereich Daily Fantasy Sports, die 2012 gegründet wurde, zu einer der Spitzenpositionen im nordamerikanischen Sportwetten- und iGaming-Markt ausgebaut", schrieb Morningstar-Analyst Doug Wasiolek. Und es ist ein wachsender Markt. Sportwetten sowie iGaming seien derzeit in rund 40 bzw. sieben Bundesstaaten der USA legal. Die Experten von Morningstar gehen jedoch davon aus, dass in den nächsten Jahren einige weitere folgen werden.

Auch die DraftKings-Aktie hat in den letzten drei Monaten laut Daten von TipRanks eine Reihe an positiven Bewertungen erhalten. Aus insgesamt 29 Analysten-Bewertungen ergibt sich hier eine starke Kaufempfehlung (27x buy, 2x hold).

Bei der DraftKings-Aktie beläuft sich das durchschnittliche Kursziel auf 49,06 US-Dollar, was einer potenziellen Veränderung von 37,31 Prozent gegenüber dem letzten Kurs der DraftKings-Aktie an der NASDAQ von 35,73 US-Dollar entspricht (Stand: Schlusskurs vom 05.09.2024).

Eli Lilly-Aktie

Die Moat-Bewertung für den Pharmakonzern Eli Lilly stuft Morningstar ebenfalls als "breit" ein, was auf entsprechend hohe Wettbewerbsvorteile hindeutet. Der geschätzte faire Wert der Aktie liegt derweil bei 580 US-Dollar.

"Eli Lillys innovative Kultur und sein starkes finanzielles Engagement bei der Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten heben das Unternehmen von seinen Mitbewerbern ab und treiben sein langfristiges Wachstum an", so Morningstar-Analyst Damien Conover. Zudem verfüge Eli Lilly über branchenführendes Wachstumspotenzial, da das Unternehmen mehrere neue Blockbuster auf den Markt bringe und die Zahl der Patentverluste zurückgehe.

Die Eli Lilly-Aktie erhält laut TipRanks aus 19 Analysten-Ratings ebenfalls eine starke Kaufempfehlung (17x buy, 2x hold).

Das durchschnittliche Kursziel liegt hier bei 1.042,24 US-Dollar was einer möglichen Veränderung von 14,19 Prozent gegenüber dem letzten NASDAQ-Kurs von 912,75 US-Dollar entspricht (Stand: Schlusskurs vom 05.09.2024).

NVIDIA-Aktie

NVIDIA hat laut Morningstar eine "breite" Moat-Bewertung, was auf erhebliche Wettbewerbsvorteile hinweist. Der von Morningstar geschätzte faire Wert beträgt 105 US-Dollar.

Dass Morningstar-Analyst Brian Colello das Unternehmen aufgrund seiner "führenden Position bei Grafikprozessoren" schätzt, ist kaum überraschend. Diese Grafikprozessoren seien sowohl Hard- als auch Softwarelösungen, die entscheidend für den "exponentiell wachsenden Markt der künstlichen Intelligenz", so Colello. Langfristig gehe er davon aus, dass die Technologieriesen nach alternativen Quellen oder internen Lösungen suchen werden, um sich im Bereich KI von NVIDIA abzugrenzen. Allerdings werden diese Bemühungen vermutlich NVIDIAs Vorherrschaft in der KI nicht gefährden.

Laut TipRanks erhielt die NVIDIA-Aktie in den letzten drei Monaten 41 Analysten-Ratings, aus denen sich auch eine starke Kaufempfehlung ergibt (38x buy, 3x hold).

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie liegt mit 151,79 US-Dollar rund 41,58 Prozent über dem letzten Kurs von 107,21 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 05.09.2024).

PepsiCo-Aktie

Für PepsiCo vergibt Morningstar eine "breite" Moat-Bewertung, was auf erhebliche Wettbewerbsvorteile hinweist. Der von Morningstar geschätzte faire Wert liegt bei 176 US-Dollar.

"Nach Jahren schwachen Wachstums aufgrund operativer Fehltritte und Unterinvestitionen hat das Management daran gearbeitet, PepsiCo wieder auf Kurs zu bringen. Wir glauben, dass noch mehr Spielraum besteht", so Morningstar-Analyst Dan Su.

Pepsi dürfte künftig von mehreren Faktoren profitieren: einem langfristigen Rückenwind im Snackgeschäft, gezielten Wachstumsinitiativen in attraktiven Getränke-Kategorien wie Energydrinks, der Expansion in Schwellenmärkte wie Lateinamerika, Afrika und Asien-Pazifik sowie einem integrierten Geschäftsmodell, das eine effektivere Vermarktung ermöglicht.

Die Pepsi-Aktie erhält laut TipRanks-Daten aus 17 Experten-Bewertungen eine moderate Kaufempfehlung (9x buy, 8x hold).

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 186,35 US-Dollar. Dies entspricht einer potenziellen Veränderung von 3,93 Prozent im Vergleich zum letzten NASDAQ-Kurs von 179,30 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 05.09.2024).

Mit Blick auf den Gesamtmarkt lasse sich laut Morgan Stanley jedoch sagen: Egal, welche Entscheidungen Anleger treffen, man solle dabei vorsichtig vorgehen. Den Experten sei in einem solchen Umfeld demnach eine gezielte Auswahl von Aktien basierend auf individuellen, unternehmensspezifischen Faktoren von besonderer Bedeutung.

Wie sich die Top-Picks von Morgan Stanley in Zukunft entwickeln und ob es tatsächlich zu einer Korrektur kommen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.