13.11.2025 06:31:28
Morinaga: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Morinaga ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Morinaga die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 71,20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 64,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Morinaga mit einem Umsatz von insgesamt 61,62 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,49 Prozent verringert.
