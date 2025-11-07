Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Aktionäre von Tesla haben ein rekordverdächtiges Vergütungspaket für den Vorstandsvorsitzenden Elon Musk genehmigt. Dem reichsten Mann der Welt sollen zusätzliche Aktien im Wert von bis zu 1 Billion Dollar zu kommen. Das Volumen wurde heiß diskutiert, wobei sich einige große Aktionäre dagegen stellten. Die Abstimmung wurde weitgehend als Referendum über den langjährigen Unternehmensleiter und seine Vision gesehen, Teslas Fokus auf humanoide Roboter und künstliche Intelligenz zu verlagern. Musk, der auch CEO von SpaceX und xAI ist, hatte auf sozialen Medien gedroht, Tesla zu verlassen, falls das Volumen abgelehnt würde. Er ist bereits der größte Aktionär von Tesla mit einem Anteil von etwa 15 Prozent.

HENSOLDT (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24

Auftragseingang 623 -6% 4 665

Umsatz 576 +75% 5 329

EBITDA bereinigt 109 +232% 5 33

EBITDA-Marge bereinigt 19,1 -- 5 10,2

Ergebnis nach Steuern/Dritten 45 -- 3 -15

Ergebnis je Aktie 0,39 -- 3 -0,13

07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q

- DE

08:00 Handelsbilanz September

kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +17,2 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

Importe

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

- US

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 53,6

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 23.809,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 6.761,50 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.315,50 +0,3%

Nikkei-225 (Tokio) 50.042,82 -1,7%

Hang-Seng (Hongk.) 26.251,62 -0,9%

Shanghai-Comp. 4.011,06 +0,1%

Donnerstag:

DAX 23.734,02 -1,3%

DAX-Future 23.789,00 -1,4%

XDAX 23.721,96 -0,1%

MDAX 28.959,63 -1,4%

TecDAX 3.498,24 -1,8%

SDAX 15.932,76 -1,0%

Euro-Stoxx-50 5.611,18 -1,0%

Stoxx-50 4.735,30 -0,8%

Dow-Jones 46.912,30 -0,8%

S&P-500 6.720,32 -1,1%

Nasdaq Composite 23.053,99 -1,9%

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften wenig verändert starten. Spätere Kursverluste sind aber nicht ausgeschlossen angesichts der negativen internationalen Vorgaben. Das Sentiment ist angegriffen. Technologiewerte neigen weiterhin zur Schwäche, die Angst eines Platzens der KI-Blase geht weiter in den Handelsräumen um. Derweil zieht sich der Regierungsstillstand in den USA weiter hin, die Hoffnung liegt nun auf einer Lösung am Wochenende. Der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht dürfte dem "Shutdown" zum Opfer fallen, womit der US-Notenbank erneut ein Baustein für die weitere geldpolitische Entscheidungsfindung fehlt. Chinesische Handelsdaten sind nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben. Die Exporte zeigen sich extrem schwach, auch die Importe schwächeöln. Wie angespannt und nervös die Situation an den Börsen ist, zeigt der Blick auf die Volatilitätsindizes. Besonders spannend ist laut QC Partners der Blick nach Asien. Der Volatilitätsindex des südkoreanischen Kospi-200 habe als erster sein Verlaufshoch aus dem Zollchaos im April übertroffen.

Rückblick: Schwach - Mit der schwachen Entwicklung an der Wall Street verstärkten sich am Nachmittag die Abgaben. Hier war die jüngste Erholung schon wieder beendet. Erneut standen in den USA die Technologiewerte unter Druck. Auch in Europa war der Technologie-Sektor mit einem Minus von 2,0 Prozent das Schlusslicht. Im Fokus stand aber vor allem die Berichtssaison, die zu teils kräftigen Kursausschlägen bei den Einzelwerten führte. Daneben hat sich der Supreme Court der USA in einer Anhörung eher skeptisch zur Zollpolitik von US-Präsidenten Donald Trump geäußert. Analysten warnen allerdings, dass viel von den Details des Urteils abhängen werde. Auch dürfte die Regierung nach Wegen und Mitteln suchen, die Zölle doch noch durchzusetzen. Mit einem Kurseinbruch von 14,9 Prozent reagierten Air France-KLM auf das Zahlenwerk. Das EBIT hat mit 1,2 Milliarden Euro laut JP Morgan die Konsenserwartung um 6 Prozent verfehlt. Grund für den EBIT-Ausfall dürften Streikkosten von 50 Millionen Euro gewesen sein, diese hätten viele Analysten offenbar nicht auf dem Radar gehabt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - "Das ist eine Überraschung", sagte ein Marktteilnehmer zu den Zahlen der DHL Deutschen Post. Diese hätten die Erwartungen auf breiter Front übertroffen und das teils deutlich. DHL gewannen 8,6 Prozent. Zalando kletterten um 6,6 Prozent. Die Ergebnisse spiegeln laut Jefferies eine beeindruckende Beschleunigung des Umsatzes und des Bruttowarenvolumens wider. "Die Aktie ist teuer, und daran ändern auch die Zahlen nichts", sagte ein Marktteilnehmer zur Commerzbank (-2,0%). Die Geschäftszahlen lägen überwiegend nahe an den Erwartungen. "Positiv ist, dass die Bank die Kosten im Griff hat", ergänzte der Marktteilnehmer. Nahe an den Erwartungen sind laut Händlern die Geschäftszahlen von Heidelberg Materials (-5,0%) ausgefallen. Der Umatz lag jedoch etwas darunter. Lanxess brachen nach den schwachen Geschäftszahlen um 12,3 Prozent ein und markierten den tiefsten Stand seit der Finanzkrise. Suss Micro erhöhten sich nach Zahlen um 12,9 Prozent. Allerdings war der Kurs zuletzt auch extrem stark gefallen. Rational gewannen 2,7 Prozent. Während der Umsatz die Prognosen getroffen hat, lagen die Gewinnkennziffern teils deutlich darüber.

XETRA-NACHBÖRSE

Sehr lebhaft verlief der Handel nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien hoch gewesen. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es allerdings nicht gegeben. Die Continental-Aktie habe nicht auf die Zahlen von Mitbewerber Pirelli reagiert.

USA - AKTIEN

Schwach - Die Erholungsbewegung vom Vortag ist schon wieder ausgelaufen. Erneut waren es vor allem die Technologiewerte, die unter Abgabedruck standen. Überraschend gute US-Konjunkturdaten haben die Bedenken wegen der hohen Bewertungen der Aktien nur vorübergehend zerstreut. Dicke Minuszeichen verzeichneten erneut die Aktien von Chip-Herstellern. So reduzierten sich die Aktien von Nvidia um 3,7 Prozent und Intel gaben um 3,0 Prozent nach. Im Blick stand daneben eine Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof der USA zur Zollpolitik der Regierung. Einige Richter des Supreme Court haben Zweifel daran erkennen lassen, dass US-Präsident Trump mit Hilfe eines Notstandsgesetzes weitreichende Importaufschläge gegen Handelspartner weltweit verhängen durfte. Qualcomm hat für das vierte Geschäftsquartal überraschend gute Geschäftszahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt. Das Haar in der Suppe waren jedoch die Kosten, die stärker als angenommen gestiegen sind. Die Aktie fiel um 3,6 Prozent. Bei Tesla (-3,5%) blickten Anleger auf die Hauptversammlung des Elektroautoherstellers. Beobachter erwarten, dass die Aktionäre das 1 Billion US-Dollar schwere Vergütungspaket für CEO Elon Musk genehmigen werden. Boeing verloren lediglich 0,6 Prozent. Dem Antrag des US-Justizministeriums auf Einstellung des Strafverfahrens gegen den Flugzeughersteller im Zusammenhang mit zwei tödlichen Flugzeugabstürzen wurde stattgegeben.

USA - ANLEIHEN

Die Renditen gaben ihre Vortagesgewinne wieder ab. Die Zehnjahresrendite reduzierte sich um 7,0 Basispunkte auf 4,09 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1535 -0,1% 1,1545 1,1538 +11,0%

EUR/JPY 176,82 +0,1% 176,71 176,65 +8,7%

EUR/CHF 0,9316 +0,0% 0,9313 0,9316 -0,8%

EUR/GBP 0,8793 +0,0% 0,8792 0,8805 +6,4%

USD/JPY 153,29 +0,2% 153,05 153,10 -2,0%

GBP/USD 1,3119 -0,1% 1,3132 1,3103 +4,3%

USD/CNY 7,0850 -0,0% 7,0855 7,0848 -1,7%

USD/CNH 7,1273 +0,1% 7,1216 7,1224 -2,8%

AUS/USD 0,6478 -0,0% 0,6480 0,6470 +5,1%

Bitcoin/USD 102.334,80 +0,9% 101.430,50 101.988,40 +9,5%

Der Dollar kam nach dem deutlichen Anstieg in Reaktion auf die ermutigenden Konjunkturdaten vom Vortag wieder zurück. Der Dollar-Index gab um 0,5 Prozent nach.

