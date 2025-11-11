Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In den USA ruht der Handel am Anleihemarkt wegen des "Tags der Veteranen".

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der US-Senat hat die Weichen für ein Ende der Ausgabensperre gestellt. Die Parlamentskammer stimmte einem Ausgabenpaket zu, um den rekordlangen Shutdown zu beenden. Das Paket wurde mit 60 zu 40 Stimmen gebilligt. Fast alle Republikaner und ausreichend demokratische Senatoren stimmten zu. Das Paket wird nun am Mittwoch zur endgültigen Abstimmung an das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus weitergeleitet und anschließend Präsident Donald Trump vorgelegt. Es wird erwartet, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf unterstützen werden, der auch die Zustimmung des Weißen Hauses hat. Die endgültige Verabschiedung im Senat erfolgte weniger als 24 Stunden nach einer dramatischen Verfahrensabstimmung am späten Sonntag, bei der dieselben acht Demokraten von ihrer Fraktion abwichen, um die Maßnahme mit 60 zu 40 Stimmen voranzubringen. Damit wurde gerade die 60-Stimmen-Schwelle erreicht, die erforderlich ist, um den Gesetzentwurf voranzubringen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

1&1 (07:50)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24

Umsatz 998 -0,3% 9 1.001

EBITDA 124 -9% 9 136

EBIT 49 -47% 8 91

Ergebnis nach Steuern 32 -47% 8 60

Ergebnis je Aktie 0,18 -47% 8 0,34

IONOS (09:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24

Umsatz 402 +3% 7 390

EBITDA bereinigt 130 +12% 7 116

EBITDA-Marge bereinigt 32,5 -- 7 29,9

UNITED INTERNET (07:35)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24

Umsatz 1.546 -1% 5 1.567

EBITDA 316 +1% 4 314

EBIT 154 -16% 3 183

Ergebnis vor Steuern 117 -18% 3 143

Ergebnis nach Steuern/Dritten 41 +3% 3 40

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,24 +9% 3 0,22

Weitere Termine:

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q

Im Lauf des Tages:

DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Arbeitsmarktdaten November

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,9%

zuvor: 4,8%

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen November

PROGNOSE: 42,0

zuvor: 39,3

Konjunkturlage

PROGNOSE: -78,2

zuvor: -80,0

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

DAX 23.959,99 +1,7%

DAX-Future 24.127,00 +0,3%

XDAX 24.089,01 +0,5%

MDAX 29.141,20 +1,2%

TecDAX 3.496,69 +0,9%

SDAX 15.982,12 +1,3%

Euro-Stoxx-50 5.664,46 +1,8%

Stoxx-50 4.781,32 +1,6%

Dow-Jones 47.368,63 +0,8%

S&P-500 6.832,43 +1,5%

Nasdaq Composite 23.527,17 +2,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Aufwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten dürfte zunächst noch etwas weiter laufen, wenn auch langsamer als am Montag. Der DAX wird am Morgen bei 24.060 Punkten gesehen nach einem Vortagesschluss knapp unter der runden Market. Treiber ist der gleiche wie am Vortag, das sich abzeichnende Ende des längsten US-Shutdowns der Geschichte. Der US-Senat hat die Weichen dafür gestellt, er stimmte einem Übergangshaushalt zu. Dieser muss nun noch vom Repräsentantenhaus bestätigt und von Präsident Trump unterzeichnet werden. Ob der DAX sich über der 24.000er-Marke behaupten kann, hängt auch von der Berichtssaison ab. Aus Deutschland kommen am Berichtstag unter anderem Zahlen von Munich Re, im weiteren Wochenverlauf Zahlen von Bayer, Infineon, den Versorgern RWE und Eon, Deutsche Telekom, Siemens, Siemens Energy und Allianz. Insgesamt 66 der 600 Unternehmen aus dem Stoxx-600-Universum legen ihre Zahlen vor.

Rückblick: Sehr fest - Hoffnungen auf ein Ende des Shutdown in den USA sorgten für Kauflaune. Tagesieger waren die Sektoren Banken und Freizeit mit Subindexgewinnen von über 2 Prozent, Novo Nordisk zogen um 1,2 Prozent an, nachdem sich Pfizer im Wettbieten um das US-Startup Metsera, das Medikamente zur Gewichtsreduktion entwickelt, durchgesetzt hat. In der Transaktion könnte Metsera mit mehr 10 Milliarden US-Dollar bewertet werden. "Ein Ende des Bieterkampfs schont erst einmal die Ressourcen von Novo Nordisk und dürfte den Kurs deshalb stützen", so die Überlegung am Markt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Größter Gewinner im DAX waren Commerzbank mit einem Plus von 6,6 Prozent, nachdem die Deutsche Bank die Aktie auf "Kaufen" hochgestuft hatte. Siemens Energy stiegen um 4,6 Prozent auf 106,50 Euro, gestützt von einer Kaufempfehlung von Jefferies mit einem Kursziel von 134 Euro. Siemens gewannen 3,5 Prozent. Laut Bloomberg will Siemens einen großen Teil seiner Beteiligung an der Tochter Siemens Healthineers als Sachdividende an die eigenen Aktionäre ausschütten und bereitet eine Reduzierung seiner Beteiligung über eine Direktabspaltung vor. Siemens Healthineers stiegen um 0,2 Prozent. Hannover Rück gewannen 3,5 Prozent. Die vorgelegten Quartalszahlen waren zwar durchwachsen ausgefallen, gleichwohl erhöhte der Rückversicherer die Gewinnprognose. Salzgitter schlossen 5,4 Prozent höher nach laut Analysten besser als gedacht ausgefallenen Geschäftszahlen - ungeachtet einer weiter gesenkten Prognose. Suss Microtec legten um 7,6 Prozent zu, nachdem Jefferies und die UBS die Aktie auf "Kaufen" erhöht hatten.

XETRA-NACHBÖRSE

Hellofresh zeigten sich kaum verändert, nachdem der Kochboxenlieferdienst wiederholt gegen ihn erhobene Vorwürfe des Shortsellers Grizzly Research, wonach die Gründer zulasten der Aktionäre Geld abschöpften, als falsch zurückgewiesen hatte.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Die Aussicht auf ein baldiges Ende des Shutdowns in den USA trieb die Aktienkurse nach oben. Im Technologiesektor waren Chipaktien nach starken Zahlen und einem angehobenen Ausblick der taiwansichen TSMC gesucht. Nvidia gewannen 5,8, AMD 4,5 und Broadcom 2,5 Prozent. Im Krankenversicherungssektor sorgte US-Präsident für Verkaufsstimmung mit der Aussage, dass "Hunderte von Milliarden Dollar", die im Rahmen des Affordable Care Act an Krankenversicherer gezahlt worden seien, direkt ausgeschüttet werden sollten. Centene verloren 8,8, Molina Healthcare 7,4 und Oscar Health (17,6 Prozent. Pfizer gaben minimal nach, nachdem sich der Pharmariese im Bietergefecht um Metsera gegen Novo Nordisk durchgesetzt hatte. Metsera sackten um 14,8 Prozent ab. UPS verloren 3 Prozent. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat ein vorübergehendes Flugverbot für alle MD-11-Flugzeuge angeordnet, nachdem ein Frachtflugzeug von UPS abgestürzt war. UPS hatte bereits zuvor mitgeteilt, seine MD-11-Flotte am Boden zu lassen. Fedex will dem folgen, die Aktie büßte 3,1 Prozent ein. Rumble machten einen Satz um 11,4 Prozent mit der Nachricht, den deutschen KI-Infrastrukturanbieter Northern Data zu übernehmen. Beide Unternehmen haben denselben Großaktionär.

USA - ANLEIHEN

Mit der Hoffnung auf ein Ende des Regierungsstillstandes waren die als sicherer Hafen geltenden Anleihen nicht gesucht, Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg in der Folge um 2 Basispunkte auf 4,11 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 17:40 % YTD

EUR/USD 1,1561 +0,0% 1,1558 1,1549 +11,6%

EUR/JPY 178,26 +0,1% 178,08 177,78 +9,0%

EUR/CHF 0,9298 -0,1% 0,9306 0,9310 -0,8%

EUR/GBP 0,8779 +0,1% 0,8774 0,8780 +6,2%

USD/JPY 154,19 +0,1% 154,07 153,94 -2,3%

GBP/USD 1,3169 -0,0% 1,3174 1,3155 +5,1%

USD/CNY 7,0889 +0,0% 7,0877 7,0881 -1,7%

USD/CNH 7,1237 +0,0% 7,1215 7,1235 -2,8%

AUS/USD 0,6524 -0,2% 0,6536 0,6519 +5,0%

Bitcoin/USD 105.117,15 -0,9% 106.060,60 105.117,45 +10,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Bei Dollar tat sich wenig, er tendierte mit geringen Schwankungen seitwärts. Der Euro kostete zuletzt 1,1557 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

