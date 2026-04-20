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+++++ TAGESTHEMA +++++

Laut US-Präsident Donald Trump hat das US-Militär ein iranisches Frachtschiff im Golf von Oman beschlagnahmt. Der Iran droht daraufhin nach einem Bericht der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA, den von Präsident Donald Trump angekündigten Gesprächen mit den USA fernzubleiben. Das iranische Militär hat die Straße von Hormus wieder für geschlossen erklärt und begründete dies mit der Weigerung der USA, ihre Seeblockade aufzuheben. US-Präsident Trump reagierte mit scharfen Worten, erklärte jedoch auch, er sei weiterhin optimistisch, was ein Friedensabkommen angeht. Die iranische Marine hatte zwei Handelsschiffe angegriffen - einen Tanker und ein Containerschiff, wie eine britische Schifffahrtsorganisation berichtete.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

17:45 DE/Siemens AG, Pk zur Hannover-Messe

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Compugroup Medical 0,50 EUR

Nestle 3,10 CHF

Unicredit 1,72 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Erzeugerpreise März

PROGNOSE: +1,4% gg Vm/-1,2% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/-3,3% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.492,00 -1,5

E-Mini-Future S&P-500 7.110,25 -0,7

E-Mini-Future Nasdaq-100 26.617,75 -0,8

Topix (Tokio) 3.777,86 +0,5

Hang-Seng (Hongk.) 26.289,35 +0,5

Shanghai-Comp. 4.075,50 +0,6

Freitag:

·INDEX zuletzt +/- %

·DAX 24.691,20 +2,2

·DAX-Future 24.862,00 +2,2

·XDAX 24.133,60 -2,3

·MDAX 31.935,71 +3,2

·TecDAX 3.760,44 +2,9

·SDAX 18.267,45 +1,6

·Euro-Stoxx-50 6.052,37 +2,0

·Stoxx-50 5.170,59 +1,5

·Dow-Jones 49.531,01 +2,0

·S&P-500 7.124,98 +1,2

·Nasdaq Composite 24.458,93 +1,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach der Hausse ist zum Start in die Woche wieder Trübsal angesagt. Während zum Wochenschluss noch die Öffnung der Straße von Hormus bei Investoren für "risk on" gesorgt hatte, beschert nun die erneute Schließung "risk off". Nun bleibt erst einmal abzuwarten, wo der Rücksetzer wieder Käufer an den Markt lockt, denn "Buy the dip" stellte sich jüngst einmal mehr als eine ertragreiche Strategie heraus. Seismograph für die Entwicklung im Nahen Osten ist weiterhin der Ölpreis, am Terminmarkt schießt dieser nach oben. Am Wochenende hat der Iran die Straße von Hormus wieder für geschlossen erklärt. Unsicher ist auch, ob die für diese Woche geplanten Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA weitergeführt werden.

Rückblick: Sehr fest - Die Entspannungssignale im Irankrieg und die Öffnung der Straße von Hormus beflügten die Börsen, zumal die Ölpreise und mit ihnen die Marktzinsen kräftig zurückfielen. Gegen den Trend gaben Energietitel mit dem Ölpreisabsturz europaweit um 3,8 Prozent nach. BP büßten 7,4 Prozent ein, Shell um 5,6 Prozent und Totalenergies um 5,3 Prozent. Luftfahrtaktien gehörten dagegen zu den großen Profiteuren des Ölpreisrückgangs. Die Branche hatte besonders hart unter den abzeichnenden Lieferschwierigkeiten von Kerosin gelitten. Lufthansa stiegen um 6,9 Prozent, Air France-KLM um 7,4 Prozent und IAG um 6,2 Prozent. Für die Tui-Aktie ging es um 5,2 Prozent nach oben. Alstom brachen um 27,2 Prozent ein. Die Franzosen hatten einen enttäuschenden Ausblick abgeliefert. Die Ergebnisse von Ericsson (-4,1%) lagen auf breiter Front weitgehend im Rahmen der Erwartungen, wie Jefferies-Analyst Janardan Menon urteilte. Der Umsatz liege aber 2 Prozent unter der Prognose der Bank.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Für die zinssensible Vonovia-Aktie ging es mit gesunkenen Marktzinsen 3,4 Prozent nach oben, das Infineon-Papier war mit plus 6,3 Prozent Tagesgewinner im DAX. Die defensiven Versorgeraktien wurden dagegen verkauft: RWE gaben 3,8 Prozent nach und Eon 2,1 Prozent. Auch um Chemiewerte machten die Anleger einen Bogen: BASF gaben um 1,2 Prozent nach und Brenntag um 1,8 Prozent. Am Berichtstag schüttete Mercedes-Benz eine Dividende in Höhe von 3,50 Euro je Aktie aus. Für die Aktie von Delivery Hero ging es um 5,2 Prozent nach oben. Großaktionär Prosus hatte seinen Anteil um 4,5 Prozent reduziert und diesen an den US-Technologiekonzern Uber verkauft. Damit erfüllt Prosus einen Teil der Zusagen gegenüber der EU im Zuge des Erwerbs von Just Eat Takeaway. Drägerwerk schlossen nach guten Zahlen zum ersten Quartal 3,2 Prozent fester.

XETRA-NACHBÖRSE

Wacker Chemie rechnet für das erste Quartal vor allem wegen vorgezogener Kundenbestellungen aufgrund des Konflikts im Nahen Osten mit einem besseren operativen Ergebnis und Umsatz als erwartet. Zudem nimmt der Konzern seine Umsatzerwartung für das Gesamtjahr hoch. Auf Tradegate klettert die Aktie um 2,9 Prozent.

USA - AKTIEN

Fest - Die US-Börsen haben sich dank der Anzeichen einer deutlichen Entspannung im Nahen Osten mit satten Kursgewinnen verabschiedet. Befeuert wurde die Kauflaune von der Nachricht, dass der Iran Handelsschiffen wegen der Waffenruhe im Libanon vorübergehend die Durchfahrt durch die Straße von Hormus erlaube. Die Ölpreise sackten daraufhin deutlich ab, was auch die Inflationssorgen etwas linderte. Die Kombination aus gesunkenen Ölpreisen und Inflationsdruck ließ Anleger zudem wieder verstärkt auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed hoffen.

USA - ANLEIHEN

Die Renditen kamen deutlicher zurück, im Zehnjahresbereich um 7 Basispunkte auf 4,23 Prozent. Mit den Ölpreisen schwänden neben den Inflationserwartungen auch die Erwartungen an Zinserhöhungen der US-Notenbank, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1758 -0,0 -0,0004 1,1762 1,1807

EUR/JPY 186,86 +0,2 0,3100 186,5500 186,4700

EUR/CHF 0,9199 +0,0 0,0004 0,9195 0,9200

EUR/GBP 0,8705 +0,1 0,0004 0,8701 0,8704

USD/JPY 158,89 +0,2 0,2800 158,6100 157,9300

GBP/USD 1,3501 -0,1 -0,0013 1,3514 1,3561

USD/CNY 6,8189 +0,0 0,0020 6,8169 6,8169

USD/CNH 6,8183 +0,1 0,0048 6,8135 6,8159

AUS/USD 0,7155 -0,2 -0,0011 0,7166 0,7187

Bitcoin/USD 74.548,56 -0,2 -112,69 74.661,25 77.956,03

Der Dollar, der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gilt, war in der aktuellen Gemengelage nicht gefragt. Der Dollarindex gab 0,1 Prozent nach. Der Euro zog auf rund 1,18 Dollar an.

Mit den erneuten Eskalationen im Nahen Osten zieht der Dollar am Morgen wieder an - der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent. "Energierisiken bleiben bestehen, die Inflationsrisiken bleiben nach oben gerichtet, und eine geopolitische Gratwanderung könnte die Stärke des US-Dollar wiederbeleben, obwohl eine letztendliche Einigung das wahrscheinlichste Ergebnis bleibt", urteilen die Devisenstrategen der OCBC Group.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.790,84 -0,8 -37,46 4.828,30

Silber 79,84 -1,2 -0,95 80,79

Platin 2.088,15 -0,7 -15,13 2.103,28

Der Goldpreis zog um 1,6 Prozent auf 4.864 Dollar je Feinunze an, gestützt von den nachgebenden Marktzinsen und dem etwas schwächeren Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,77 +5,9 4,92 83,85

Brent/ICE 95,37 +5,5 4,99 90,38

Der Preis für die Sorte Brent fiel infolge der Nachricht über die Öffnung der Straße von Hormus rund 15 Prozent und notierte zur Schlussglocke an der Wall Street bei 87,89 US-Dollar je Barrel. Anleger, die zuvor wegen drohender Versorgungsengpässe auf steigende Preise gesetzt hätten, hätten ihre Investitionen nach der Entspannungsmeldung schlagartig zurückgezogen, erklärte ein Beobachter.

Am Morgen ziehen die Ölpreise mit den erneuten Spannungen im Nahen Osten wieder deutlich an.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ÖLMARKT

Die USA verlängern das Moratorium für ein Verbot des Kaufs von russischem Öl um einen weiteren Monat. Zuvor hatte Washington angekündigt, diese Ausnahmegenehmigung nicht zu verlängern.

GELDPOLITIK USA

Fed-Gouverneur Christopher Waller hat im vergangenen Jahr häufig für eine Senkung der Zinsen plädiert. Am Freitag sagte er jedoch, es sei inzwischen schwieriger geworden, dafür einzutreten.

GELDPOLITIK CHINA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)