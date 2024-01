METALLE

Gold (Spot) 2.025,91 2.030,15 -0,2% -4,24 -1,8%

Silber (Spot) 22,86 23,03 -0,7% -0,16 -3,8%

Platin (Spot) 934,00 933,50 +0,1% +0,50 -5,9%

Kupfer-Future 3,77 3,76 +0,3% +0,01 -3,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis bewegte sich seitwärts.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GDL-STREIK

Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt hat den Eilantrag der Deutschen Bahn gegen den geplanten Streik der Lokführergewerkschaft GDL in zweiter Instanz abgewiesen. Dies verkündete die Kammer am Vorabend im Berufungsverfahren. Der Streik im Personenverkehr soll in der Nacht zum Mittwoch beginnen und bis Freitag andauern.

NORDKOREA / SÜDKOREA

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat zu einem Ausbau der nuklearen Abschreckung aufgerufen und eine scharfe Warnung an Südkorea gerichtet. Er werde nicht zögern, das Nachbarland zu "vernichten", sagte Kim laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Er bezeichnete Südkorea als "Hauptfeind" seines Landes und sagte, Pjöngjang müsse vor allem "die militärischen Fähigkeiten zur Selbstverteidigung und die nukleare Abschreckung stärken". Nordkorea werde zwar nicht "einseitig" eine Konfrontation auslösen, habe aber auch "nicht die Absicht, einen Krieg zu vermeiden", sagte Kim laut KCNA.

KONFLIKT ROTES MEER

Die Streitkräfte der USA und Großbritanniens haben am Dienstag nach US-Angaben 18 Drohnen und drei Raketen über dem Roten Meer abgeschossen. Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen habe mit den Drohnen und Raketen internationale Schifffahrtswege attackiert, teilte das US-Zentralkommando Centcom mit. Berichte über Verletzte oder Schäden liegen demnach nicht vor.

CHINA / USA

China hat in Gesprächen mit den USA seine Haltung im Umgang mit Taiwan bekräftigt. Chinesische Armeevertreter hätten bei ihrem Treffen mit US-Militärs betont, dass Peking in dieser Frage "niemals Kompromisse eingehen oder zurückweichen werde", erklärte das chinesische Verteidigungsministerium am Mittwoch.

HAUSÄRZTE-VERGÜTUNG

Nach einem Spitzentreffen mit Ärztevertretern hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine weitreichende Reform der Vergütung von Hausärzten angekündigt. Er werde noch im Januar einen Gesetzentwurf öffentlich machen, um die bisherigen Honorarobergrenzen aufzuheben, sagte Lauterbach. Zudem werde mit Vorhaltepauschalen für besonders wichtige Praxen eine neue Art der Vergütung eingeführt.

TIEFSEE-BERGBAU

Norwegens Parlament hat trotz Protesten von Umweltschützern grünes Licht dafür gegeben, Teile des Meeresbodens für den Tiefseebergbau zu öffnen. Das Land - bisher schon der größte Öl - und Gasproduzent Westeuropas - könnte damit zu den ersten Ländern gehören, die den Meeresboden nach Bodenschätzen absuchen. Eine mögliche Ausbeutung muss aber erneut vom Parlament geprüft werden.

REDCARE PHARMACY

hat im Schlussquartal den Umsatz deutlich prozentual zweistellig gesteigert und im Gesamtjahr das obere Ende der Zielspanne erreicht. Wie die Online-Apotheke mitteilte, wuchs der Umsatz im vierten Quartal um 62 Prozent auf 531 Millionen Euro. Im Gesamtjahr ergab sich ein Umsatzplus von 49 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Das liegt am oberen Rand der angepeilten 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro. Die Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Redcare Pharmacy NV, ehemals Shop Apotheke Europe, will den vollständigen Geschäftsbericht für das Jahr 2023 am 5. März veröffentlichen.

BOEING

Nach der Notlandung einer Boeing 737 MAX 9 in den USA hat der Chef des US-Flugzeugbauers Versäumnisse eingeräumt. Er versprach eine "vollständige Transparenz" bei der Aufarbeitung des Vorfalls.

January 10, 2024