Der Dollar machte parallel zu den Zinsen einen Satz nach oben. Zum Yen hatte der Greenback die oft widerstandsfähige 150er Marke locker genommen. Der Dollarindex zog um 0,7 Prozent auf den höchsten Stand seit über einem Monat an.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,82 77,87 -0,1% -0,05 +7,8%

Brent/ICE 82,67 82,77 -0,1% -0,10 +7,5%

Die Ölpreise zogen um bis zu 1,1 Prozent an. Die Opec hatte ihre Prognose für das Wachstum der Ölnachfrage in diesem Jahr gegenüber Januar unverändert belassen. Die genannte Menge ließ auf eine etwas positivere Einschätzung der US-Ölnachfrage schließen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.993,37 1.993,23 +0,0% +0,14 -3,4%

Silber (Spot) 22,04 22,13 -0,4% -0,09 -7,3%

Platin (Spot) 876,95 874,50 +0,3% +2,45 -11,6%

Kupfer-Future 3,70 3,72 -0,4% -0,02 -5,0%

Der Goldpreis fiel auf ein Zweimonatstief - belastet von gestiegenen Marktzinsen und dem festen Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

IRAN

hat in einer militärischen Machtdemonstration nach eigenen Angaben erstmals ballistische Langstreckenraketen von einem Kriegsschiff aus abgefeuert. Die beiden abgefeuerten Raketen hätten "eine Reichweite von mindestens 1.700 Kilometern", hieß es im Staatsfernsehen. Demnach erreichten sie einen Ort in der Wüste im Zentrum des Irans.

DHL (DEUTSCHE POST)

Moody's hat das Rating A2 bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

PROSIEBENSAT1

Der Medienkonzern hat das vierte Quartal 2023 mit einem Ergebnis über den Erwartungen abgeschlossen und den Ausblick für 2024 konkretisiert. Das bereinigte EBITDA stieg um 11 Prozent auf rund 335 Millionen Euro. Damit übertraf der Konzern seine eigene Ergebniserwartung. Das Unternehmen hatte zuletzt einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt.

SIEMENS

Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonitätsbewertung für Siemens angehoben. Die Einstufung des langfristige Emittentenausfallrisikos steigt von "A+" auf "AA-", der Ausblick bleibt unverändert auf stabil.

THYSSENKRUPP

hat nach neuerlichen Wertberichtigungen im Stahlgeschäft im ersten Geschäftsquartal rote Zahlen geschrieben und Teile der Prognose gesenkt. Das Unternehmen rechnet nur noch mit einem ausgeglichenen Nettojahresergebnis und nicht wie bisher mehr mit einem Überschuss im niedrigen bis mittel dreistelligen Millionenbereich. Angesichts der rückläufigen Mengen bei der Stahltochter Steel Europe und im Werkstoffhandel wurde auch das Umsatzziel gesenkt. Statt einer leichten Steigerung wird nun das Vorjahresniveau angepeilt. Die Prognosen zum bereinigten EBIT und zum Free Cashflow wurden bestätigt.

Nachfolgend die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23/24 ggVj 1Q23/24 ggVj 1Q22/23

Auftragseingang 7.973 -13% -- -- 9.177

Umsatz 8.181 -9% 8.500 -6% 9.018

EBIT bereinigt 84 -50% 81 -52% 168

EBIT-Marge bereinigt 1,0 -- 1,0 -- 1,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten -314 -- -- -- 75

Ergebnis je Aktie -0,50 -- -- -- 0,12

Free Cashflow vor M&A -531 -- -493 +35% -365

TUI

Der Abschied von der Londoner Börse ist besiegelt: Die Hauptversammlung stimmte dem Delisting zu. In Frankfurt wird Tui die Zulassung der Aktie zum Handel im Marktsegment Prime Standard beantragen und erwartet in naher Zukunft die Aufnahme in den MDAX.

VARTA

ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. In der Nacht vom 12. Februar wurden die fünf Produktionsbetriebe sowie die Verwaltung betroffen. Die IT-Systeme und damit auch die Produktion wurden aus Sicherheitsgründen vorübergehend heruntergefahren und vom Internet getrennt. Inwiefern ein tatsächlicher Schaden entstanden ist, könne zurzeit noch nicht gesagt werden, so Varta.

BERTRANDT

profitierte im ersten Geschäftsquartal von einem insgesamt guten Marktumfeld für Forschung und Entwicklung sowie einer geringeren Steuerquote. Den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr bekräftigte die Gesellschaft. Die Gesamtleistung stieg im Quartal um 10 Prozent auf 308,4 Millionen Euro. Das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 13,46 (Vj: 11,50) Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich somit auf 4,4 von 4,1 Prozent. Nach Steuern kletterte der Gewinn um knapp 27 Prozent auf 7,9 Millionen Euro.

VERBUND

will wie im vergangenen Jahr zusätzlich zur regulären Dividende von 3,40 (Vorjahr: 2,44) Euro pro Aktie eine Sonderdividende von 0,75 (1,16) Euro zahlen.

