METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.147,60 2.155,02 -0,3% -7,42 +4,1%

Silber (Spot) 25,02 25,12 -0,4% -0,10 +5,2%

Platin (Spot) 928,10 937,87 -1,0% -9,76 -6,4%

Kupfer-Future 4,10 4,12 -0,3% -0,01 +5,3%

Der Goldpreis gab zum Wochenausklang erneut leicht nach. Die Feinunze reduzierte sich um 0,2 Prozent auf 2.157 Dollar. Hier belastete weiter die Aussicht auf längere Zeit hohe Zinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die neue Wagenknecht-Partei BSW verliert erneut in der Wählergunst. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA für Bild am Sonntag erhebt, büßt das BSW das zweite Mal seit Anfang März einen Prozentpunkt ein und erreicht nur noch 6 Prozent. Ebenfalls einen Prozentpunkt schwächer, aber immer noch klar in Führung liegen CDU/CSU mit 30 Prozent. Die Werte aller anderen Parteien sind zur Vorwoche unverändert: Die AfD kommt auf 19 Prozent, die SPD auf 15 Prozent, die Grünen auf 12 Prozent, die FDP auf 5 Prozent, die Linke auf 3 Prozent und die Freien Wähler auf 2 Prozent. Die Sonstigen erreichen jetzt 8 Prozent (plus 2 Prozentpunkte).

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL RUSSLAND

Der russische Präsident Wladimir Putin ist in der Präsidentschaftswahl, bei der seine glaubwürdigsten Herausforderer vorab ins Abseits gedrängt wurden, für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt worden. Putin verkündete seinen Sieg am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Moskau zum Abschluss der dreitägigen Wahl. Das Ergebnis kam nicht überraschend.

KONJUNKTUR CHINA

Wie das Nationale Amt für Statistik mitteilte, stieg die Industrieproduktion im Zeitraum Januar-Februar um 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg von 6,8 Prozent im Dezember. Der Wert lag über dem von den vom Wall Street Journal befragten Wirtschaftsexperten erwarteten Wachstum von 5,0 Prozent.

Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Inlandsverbrauch, stiegen in den ersten beiden Monaten um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und lagen damit unter dem Anstieg von 7,4 Prozent im Dezember und dem von den befragten Wirtschaftsexperten erwarteten Wachstum von 5,8 Prozent.

Chinas Anlageinvestitionen stiegen im Zeitraum Januar-Februar um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lagen damit über den von Ökonomen erwarteten 3,5 Prozent und dem für das gesamte Jahr 2023 verzeichneten Anstieg von 3 Prozent.

DEUTSCHE BAHN

und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) verhandeln wieder. Die Verhandlungen finden "in kleinstem Kreis und hinter verschlossenen Türen" statt, wie beide Seiten am Samstag mitteilten. Beide Parteien zeigten sich zuversichtlich, in der nächsten Woche ein Ergebnis mitteilen zu können. Die GDL sehe bis dahin von weiteren Streiks ab.

APPLE

hat in einer Sammelklage einen Vergleich im Volumen von 490 Millionen US-Dollar erzielt. Investoren hatten behauptet, das Unternehmen habe die sinkende Nachfrage nach dem iPhone in China im Jahr 2018 verschwiegen. Die zuständige Richterin muss dem Vergleich noch zustimmen.

