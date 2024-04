Die Ölpreise kamen von ihren jüngsten Höchstständen zurück und gaben bis zu 0,6 Prozent ab. Mit den Entspannungszeichen im Nahostkrieg schwanden auch die Angebotssorgen etwas, die die Preise zuletzt getrieben hatten. Marktteilnehmer verwiesen auf die Entsendung von Verhandlungsdelegationen von Israel und der Hamas zu neuen Gesprächen über einen möglichen Waffenstillstand nach Ägypten. Medienberichten zufolge wurden bei den Gesprächen in Kairo deutliche Fortschritte erzielt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.345,23 2.339,32 +0,3% +5,91 +13,7%

Silber (Spot) 27,86 27,93 -0,2% -0,06 +17,2%

Platin (Spot) 978,15 963,50 +1,5% +14,65 -1,4%

Kupfer-Future 4,27 4,28 -0,1% -0,00 +9,3%

Gold (+0,4%) stieg 2024 bereits um etwa 13 Prozent. Im Tageshoch kletterte der Preis für die Feinunze auf neue Allzeithochs, anschließend setzten dann aber Gewinnmitnahmen ein. Grundsätzlich profitiert Gold von den geopolitischen Krisen und der Erwartung sinkender Zinsen. Dazu gesellt sich die hohe Nachfrage durch wichtige Notenbanken, die selbst Gold kaufen - so wie in China. Die UBS hob vor diesem Hintergrund ihr Goldpreisziel an.

TOTALENERGIES

lässt sich mit einer Investitionsentscheidung für ihr Flüssigerdgasprojekt in Papua-Neuguinea mehr Zeit. Es seien noch weitere Arbeiten nötig, um das Projekt wirtschaftlich tragfähig zu machen, bevor eine endgültige Investitionsentscheidung getroffen werden könne.

TESLA

hat mit der Familie eines Fahrers, der 2018 bei einem Unfall im Zusammenhang mit der Autopilot-Technologie des Elektroautoherstellers ums Leben kam, einen Vergleich geschlossen. Details des Vergleichs, der wenige Tage, bevor die Anwälte ihre Eröffnungsplädoyers halten wollten, zustande kam, sind vertraulich. Der Fahrer kam damals auf dem Highway 101 in Kalifornien ums Leben, nachdem er mit seinem Model X gegen eine Leitplanke geprallt war, während er den Autopiloten von Tesla nutzte. Die Verfahrensbeteiligten waren sich einig, dass er vor dem Unfall abgelenkt war.

