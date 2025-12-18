KI-Wachstumsgeschichte ein andauerndes Vertrauen in OpenAI. Netflix legten um 0,2 Prozent zu, während die Papiere von Warner Bros. Discovery (-2,4%) und Paramount (-5,4%) nachgaben. Hintergrund war ein Bericht des Wall Street Journal, wonach Warner sich darauf vorbereitet, ihren Aktionären die Ablehnung der Offerte von Paramount zu empfehlen. Netflix hatte sich mit Warner auf die Übernahme des Studio- und Streaming-Geschäfts geeinigt, bevor Paramount ein feindliches Angebot unterbreitete.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stand wenig verändert bei 4,15 Prozent. Die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten stellten den nächsten wichtigen Gradmesser für die Zinserwartungen dar, hieß es.

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1743 +0,0% 1,1740 1,1750 +13,4%

EUR/JPY 183,06 +0,2% 182,72 182,64 +11,6%

EUR/CHF 0,9337 -0,0% 0,9337 0,9338 -0,5%

EUR/GBP 0,8786 +0,1% 0,8776 0,8773 +5,8%

USD/JPY 155,89 +0,2% 155,61 155,44 -1,6%

GBP/USD 1,3366 -0,1% 1,3378 1,3394 +7,3%

USD/CNY 7,0586 -0,0% 7,0620 7,0617 -2,1%

USD/CNH 7,0370 -0,0% 7,0395 7,0373 -4,1%

AUS/USD 0,6604 -0,0% 0,6605 0,6610 +7,2%

Bitcoin/USD 86.427,55 +0,2% 86.291,80 86.748,90 -7,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar erholte sich mit anziehenden Marktzinsen vom jüngsten 10-Wochentief, der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent. Der Markt springe nach den Arbeitsmarktdaten des Vortages nicht wirklich auf den Zug auf, dass die Fed die Zinsen bereits im Januar erneut senken könnte, urteilte Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerzbank.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.333,11 4.341,05 -0,2% -7,95 +63,9%

Silber 66,30 66,23 +0,1% 0,08 +120,8%

Platin 1.672,16 1.624,30 +2,9% 47,86 +79,7%

Kupfer 5,36 5,36 0% 0,06 +30,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Goldmarkt wurde die Karte Zinssenkungen intensiver gespielt, der Preis der Feinunze stieg um 0,9 Prozent auf 4.341 Dollar. Händler verwiesen auf die höchste US- Arbeitslosenquote seit mehr als vier Jahren. Zudem stützten die Spannungen zwischen den USA und Venezuela.

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,19 55,94 +0,4% 0,25 -23,2%

Brent/ICE 60,23 59,68 +0,9% 0,55 -20,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise erholten sich deutlich, nachdem US-Präsident Trump eine Blockade für sanktionierte Tanker angeordnet hatte, die Venezuela anlaufen und verlassen. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 1,2 Prozent auf 55,94 Dollar. Insbesondere Exporte nach China wären von der Blockade betroffen, merkten die MUFG-Analysten an. Dass die Ölvorräte der USA in der vergangenen Woche weniger stark geschrumpft sind als erwartet, belastete nicht.

BP

CEO Murray Auchincloss gibt nach weniger als zwei Jahren an der Spitze des Ölkonzerns den Posten ab. Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge Meg O'Neill, bisher CEO von Woodside Energy, zur neuen Chefin ernannt. Sie wird die Position am 1. April übernehmen. Mit der Ernennung von O'Neill bricht BP mit seiner langjährigen Tradition, Managern aus den eigenen Reihen zum CEO zu befördern.

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (RBI)

Der Aufsichtsrat hat Michael Höllerer mit Wirkung zum 1. Juli 2026 zum CEO der Bank bestellt, wie die RBI mitteilte. Er tritt die Nachfolge von Johann Strobl an, der sein im Februar 2027 auslaufendes Vorstandsmandats nicht verlängern und eine geordnete Nachfolge sicherzustellen wolle.

TELEFONICA

will seine Zweitnotierung an der New Yorker Börse beenden. Die Entscheidung, sich von der NYSE zurückzuziehen, folge auf eine Überprüfung des Verwaltungsaufwands und der Kosten, die mit einer Notierung in den USA verbunden sind, teilte Telefonica mit. Die Hauptnotierung des Konzerns ist in Madrid.

MICRON TECHNOLOGY

hat im ersten Geschäftsquartal dank der ungebrochen hohen Nachfrage nach Speicherprodukten einen Umsatzsprung verzeichnet. Wachstum und Gewinn übertrafen die Konsensschätzungen der Analysten.

