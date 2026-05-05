Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: An den Börsen in Japan und China wird wegen Feiertagen nicht gehandelt. Auch in Südkorea ruht am Dienstag das Geschäft.

MITTWOCH: An den Börsen in Japan ruht das Geschäft wegen der "Goldenen Woche" weiter

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihre dritte Zinserhöhung in Folge vorgenommen. Sie verwies dabei auf sich verschlechternde Inflationsaussichten. Zudem warnte sie vor "plausiblen" Szenarien, in denen der Preisdruck bei Kraftstoffen stärker als erwartet zunimmt. Die Zentralbank hob ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,35 Prozent an. Damit knüpfte sie an die Erhöhungen im Februar und März an. Sie hat nun alle Zinssenkungen aus dem Jahr 2025 wieder rückgängig gemacht. Die Entscheidung für die Zinserhöhung fiel mit acht zu eins Stimmen. Die Inflationsaussichten blieben weiterhin zutiefst besorgniserregend, teilte die RBA mit. Dies gelte insbesondere, da das Land bereits mit einem unangenehm hohen Preisdruck in den globalen Energieschock eingetreten sei. Einige Ökonomen erwarten, dass die Inflation im zweiten Quartal auf über 5,0 Prozent im Jahresvergleich steigen wird. Der Entscheidung, die Geldpolitik weiter zu straffen, liegen auch Anzeichen zugrunde, dass die Wirtschaft trotz zunehmender Schocks fundamental stark bleibt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Handelsbilanz März

PROGNOSE: -60,90 Mrd USD

zuvor: -57,35 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 51,3

1. Veröff.: 51,3

zuvor: 49,8

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April

PROGNOSE: 54,0 Punkte

zuvor: 54,0 Punkte

16:00 Neubauverkäufe Februar und März

PROGNOSE: + 7,5% gg Vm (Februar)

zuvor: -17,6% gg Vm (Januar)

16:00 Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) März

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.241,75 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.846,50 +0,3

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.676,30 -0,2

Topix-500 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) Feiertag

Shanghai-Composite Feiertag

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.785,13 -1,2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Angesichts der wieder zunehmenden Feindseligkeiten im Nahostkonflikt mit gegenseitigen Angriffen auf Schiffe in der Straße von Hormus, trennen sich die Akteure eher von Aktien. Dazu kommt eine leichtere Vorgabe der Wall Street. Die Anleger verarbeiten zudem den Preissprung beim Öl vom Vortag und die damit einhergehenden Inflationssorgen und verkomplizierten Zinserwartungen, auch wenn sich aktuelle die Ölpreise zumindest leicht rückläufig zeigen. Brent-Öl kostet 113,16 Dollar. Zur gleichen Vortageszeit waren es rund 107 Dollar. In Sydney bremst, dass die Notenbank des Landes wegen der beharrlich hohen Inflation erneut die Leitzinsen erhöhte, bereits das dritte Mal in Folge. Unter den Einzelwerten geht es in Hongkong für HSBC um 1,4 Prozent südwärts. Die britisch-asiatische Großbank hat für das erste Quartal einen 1-prozentigen Gewinnrückgang gemeldet auf vor Steuern 9,4 Milliarden Dollar. Die Einnahmen legten zugleich um 6 Prozent zu. In Sydney geben Westpac um 1,9 Prozent nach. Nach der National Australia Bank öffnete nun Westpac ihre Bücher für das erste Halbjahr. Die Bank wies einen weitgehend unveränderten Nettogewinn aus und verfehlte damit die Markterwartung.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 48.941,90 -1,1 -557,37 49.499,27

S&P-500 7.200,75 -0,4 -29,37 7.230,12

NASDAQ Comp 25.067,80 -0,2 -46,64 25.114,44

NASDAQ 100 27.651,82 -0,2 -58,54 27.710,36

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,19 Mrd 1,10 Mrd

Gewinner 785 1.335

Verlierer 1-976 1.381

Unverändert 80 114

Schwächer - Die undurchsichtige Nachrichtenlage rund um den Nahost-Konflikt mit offenbar wieder offenen Kampfhandlungen sorgte für Verunsicherung. Dazu bremste, dass US-Präsident Trump angekündigt hatte, die Zölle auf Auto-Importe aus der EU zu erhöhen mit der Begründung, dass die Gegenseite eine Vereinbarung zum zollfreien Import von US-Industriegütern immer noch nicht ratifiziert habe. Unternehmensseitig sorgte Gamestop für das Thema des Tages. Der Videospielehändler hat ein 56-Milliarden-Dollar-Angebot für Ebay angekündigt nach dem Motto, David kauft Goliath. Für die Ebay-Aktie ging es um 5,1 Prozent nach oben auf 109,33 Dollar. Gamestop knickten um 10,2 Prozent ein. Amazon gewannen 1,4 Prozent. Der Online-Riese will sein Logistiknetzwerk für mehr Geschäftskunden öffnen. In der Folge standen die Aktien von UPS und Fedex mit Abgaben von 10,5 bzw. 9,1 Prozent stark unter Druck.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,95 +0,07 3,99 3,91

5 Jahre 4,09 +0,07 4,12 4,04

10 Jahre 4,44 +0,06 4,46 4,39

Die Renditen zogen kräftig an, im 30-jährigen Bereich wurde die Marke von 5 Prozent geknackt. Händler sprachen von Sorgen über die Verschuldung der USA, verschärft durch die Befürchtung, dass der Krieg im Iran die Ausgaben erheblich steigern wird. Dazu könnten mögliuche Rückforderungen von Importzöllen den Finanzbedarf deutlich erhöhen. Hintergrund ist die vierteljährliche Finanzbedarfsschätzung des US-Finanzministeriums im späteren Wochenverlauf. Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte um 6 Basispunkte auf 4,44 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:24 % YTD

EUR/USD 1,1684 -0,1 1,1690 1,1711 -0,5

EUR/JPY 183,74 -0,0 183,81 184,91 -0,1

EUR/GBP 0,8639 NULL 0,8639 0,8664 -0,9

USD/JPY 157,25 +0,0 157,22 157,98 +0,4

USD/KRW 1.475,57 0,0 1.475,52 1.472,70 +2,4

USD/CNY 6,8300 +0,0 6,8300 6,8260 -2,3

USD/CNH 6,8336 +0,1 6,8304 6,8287 -2,0

USD/HKD 7,8356 +0,0 7,8324 7,8337 +0,7

AUD/USD 0,7142 -0,4 0,7167 0,7156 +7,0

NZD/USD 0,5868 -0,1 0,5872 0,5862 +1,9

BTC/USD 80.974,94 +1,3 79.931,20 76.046,02 -7,7

Der Dollar legte leicht zu mit den anziehenden US-Marktzinsen. Für den Dollarindex ging es um 0,2 Prozent aufwärts. Daneben dürfte er von seinem Ruf als sicherer Hafen profitiert haben angesichts der wieder zugenommenen Spannungen im Nahost-Konflikt.

Derweil haben die Akteure am Devisenmarkt den Yen im Blick. Nachdem dieser am vergangenen Donnerstag einen kräftigen Satz nach oben gemacht hatte, der alle Zeichen einer Intervention trug, kam es an den Tagen danach immer wieder zu kleineren auffallenden steilen Aufwärtsbewegungen, die Schwächetendenzen des Yen im Keim erstickten. Schon in der Vorwoche hatte es aus dem Handel geheißen, dass man sich während der Feiertage der sogenannten Golden Week in Japan auf eine Intervention der japanischen Regierung gefasst machen sollte. Hintergrund waren entsprechende Andeutungen von Japans oberstem Währungsdiplomat. Geringe Handelsvolumen während geschlossener Märkte machen Bemühungen, eine Währung in die gewünschte Richtung zu bewegen, effektiver.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.546,27 +0,6 25,87 4.520,40

Silber 73,15 +0,6 0,44 72,72

Platin 1.977,85 +1,7 32,93 1.944,92

Der Goldpreis fiel deutlicher, belastet von höheren Renditen bei den Anleihen, wodurch diese relativ an Attraktivität gegenüber dem Gold gewinnen, und dem etwas festeren Dollar. Für die Feinunze ging es 2,1 Prozent auf 4.517 Dollar nach unten.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 104,50 -1,8 -1,92 106,42

Brent/ICE 113,43 -0,9 -1,01 114,44

Die Ölpreise stiegen mit den wieder erhöhten Spannungen und Scharmützeln in der Straße von Hormus kräftig. Das Barrel der Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich im US-Handel um 5,4 Prozent auf 114,01 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

IRAN-KRIEG

Ein Containershiff des dänischen Reedereikonzerns A.P. Moller-Maersk hat die Straße von Hormus passiert - mit Hilfe des US-Militärs. Der Konzern sei vom US-Militär kontaktiert worden und habe das Angebot erhalten, das unter US-Flagge fahrende Schiff unter dem Schutz des US-Militärs aus dem Persischen Golf auslaufen zu lassen.

PHILIPPINEN

Die Verbraucherpreise stiegen im April in der Kernrate um 3,9 Prozent.

CK HUTCHISON

Die Vodafone Group wird die alleinige Kontrolle über ihr bisheriges Joint Venture mit CK Hutchison übernehmen. Der Hongkonger Mischkonzern hat sich bereit erklärt, seine Beteiligung von 49 Prozent für 4,30 Milliarden Pfund in Form einer Aktieneinziehung zu übertragen. CK Hutchison rechnet mit einem Nettogewinn von rund 4,7 Milliarden Hongkong-Dollar (ca. 510 Millionen Euro).

GRAB

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May 05, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)