Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Singapur bleibt die Börse wegen des Islamischen Opferfests geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die gewerkschaftlich organisierten Samsung-Electronics-Mitarbeiter haben einer in der vergangenen Woche mit dem Unternehmen erzielten vorläufigen Bonusvereinbarung zugestimmt. Damit wurde ein Streik beim weltweit größten Hersteller von Speicherchips abgewendet. Wie die Samsung-Gewerkschaft mitteilte, stimmten 73,7 Prozent der Teilnehmer für die Vereinbarung. Für die Annahme des Deals war die Zustimmung von mehr als der Hälfte der stimmberechtigten Teilnehmer erforderlich. Die sprichwörtlich in letzter Minute erzielte Einigung über die Verteilung der Gewinne von Samsung und die Zustimmung der Gewerkschaft beenden monatelange interne Unruhen, die Befürchtungen über mögliche Störungen bei der weltweiten Chip-Lieferkette geschürt hatten. Die Unternehmensleitung von Samsung und die Gewerkschaftsführer hatten die Vereinbarung am späten vergangenen Mittwoch in Verhandlungen unter Vermittlung des südkoreanischen Arbeitsministers erzielt - nur wenige Stunden vor dem geplanten Beginn des Arbeitskampfes im Unternehmen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:30 CN/PDD Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.541,50 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.090,50 +0,1

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.697,50 +0,5

Topix-500 (Tokio) 3.927,63 -0,3

Kospi (Seoul) 8.301,98 +3,2

Shanghai-Composite 4.100,88 -1,1

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.342,36 -1,0

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Börse im südkoreanischen Seoul ist weiter nicht zu bremsen und steigt von einem Allzeithoch zum nächsten. Auch am Mittwoch kommt es wieder zu einem Hausseschub, wie üblich angeführt von Aktien aus dem Chipsektor, namentlich SK Hynix und Samsung Electronics. Der Kospi liegt damit nun seit Jahresbeginn 97 Prozent im Plus, hat sich also praktisch verdoppelt. An den anderen Plätzen der Region überwiegen moderate Abgaben vor dem Hintergrund der zuletzt wieder etwas gedämpften Hoffnungen auf eine unmittelbar bevorstehende Friedensvereinbarung im Nahost-Konflikt. In Sydney bremsen Kernverbraucherpreise für April, die im Jahresvergleich um 3,4 Prozent gestiegen sind, was zumindest für erhöht bleibende Zinsen spricht. Im Zuge der KI-getriebenen Rally mit der Spekulation auf weiter massive Investitionen in Chips schießen in Seoul SK Hynix um 13,1 Prozent nach oben. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um über 256 Prozent gestiegen. Auch Samsung Electronics steigen mit 6,2 Prozent kräftig, hier beträgt das Plus seit Jahresbeginn gut 160 Prozent. Hier treibt neben der allgemeinen KI-Euphorie, dass sich das Unternehmen mit den Gewerkschaften auf Lohn- und Bonusvereinbarung geeinigt und damit einen drohenden Streik abgewendet hat. Samsung Electronics soll derweil planen, 1,5 Milliarden Dollar in Vietnam zu investieren, um eine Halbleiter-Testfabrik zu errichten, wie laut Reuters aus einem Vorschlagsdokument hervorgeht. In Tokio legen Advantest und Tokyo Electron um rund 4 bzw. 3 Prozent zu, in Hongkong verteuern sich die Halbleiteraktien Hua Hong um 5,9 und SMIC um 3 Prozent. In Taiwan ziehen TSMC um 1 Prozent an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.461,68 -0,2 -118,02 50.579,70

S&P-500 7.519,12 +0,6 +45,65 7.473,47

NASDAQ Comp 26.656,18 +1,2 +312,21 26.343,97

NASDAQ 100 30.001,32 +1,8 +519,68 29.481,64

Dienstag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,32 Mrd 1,13 Mrd

Gewinner 1.876 1.596

Verlierer 909 1.146

Unverändert 67 96

Fest - Dass die jüngsten Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran einen Dämpfer erhielten, weil die USA iranische Raketenstellungen und Minenboote angegriffen hatten, bremste kaum - zumal auch die Ölpreise darauf nur moderat anstiegen. Treiber war die anhaltende KI-Rally vor dem Hintergrund jüngster starker Unternehmensergebnisse aus der Branche und immer neuer Hinweise auf eine andauernd hohe Nachfrage nach Chips für KI-Server und -Beschleuniger. Nvidia verloren nach anfänglichen Gewinnen zwar 0,2 Prozent, AMD rückten aber 7,7 Prozent vor, Intel um 3,1 Prozent. Micron Technology schossen sogar um 19,3 Prozent nach oben, womit das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar ereichte. Auch Aktien von Raketen- und Satellitenunternehmen waren weiter gesucht, nachdem das Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX von Elon Musk Unterlagen bei der Börsenaufsicht für seinen geplanten Börsengang vorgelegt hat. Zu hören ist von einer Unternehmensbewertung zwischen 1,5 und 2 Billionen Dollar. Unter anderem schnellten Redwire um 25,9 und Firefly Aerospace um 18,8 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,05 -0,08 4,08 4,04

5 Jahre 4,18 -0,08 4,21 4,17

10 Jahre 4,49 -0,08 4,52 4,48

Dass die Ölpreise zumindest weitgehend das am Freitag deutlich verringerte Niveau behielten, sorgte weiter für Entspannung bei den Inflationssorgen. In der Folge ging es mit den Renditen der US-Anleihen kräftig weiter abwärts. Die Zehnjahresrendite sank um 8 Basispunkte auf 4,49 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:18 % YTD

EUR/USD 1,1642 +0,1 1,1628 1,1636 -0,9

EUR/JPY 185,45 +0,1 185,28 185,26 +0,8

EUR/GBP 0,8651 +0,0 0,8648 0,8635 -0,7

USD/JPY 159,28 -0,0 159,29 159,21 +1,7

USD/KRW 1.499,02 -0,5 1.506,95 1.503,90 +4,1

USD/CNY 6,7792 -0,1 6,7860 6,7867 -3,1

USD/CNH 6,7787 -0,1 6,7845 6,7864 -2,8

USD/HKD 7,8354 -0,0 7,8360 7,8356 +0,7

AUD/USD 0,7159 -0,1 0,7167 0,7160 +7,3

NZD/USD 0,5876 +0,7 0,5836 0,5845 +2,1

BTC/USD 75.588,44 -0,6 76.018,81 76.660,17 -13,8

Beim Dollar tat sich erneut wenig. Im Zuge deutlich zurückkommender US-Renditen gab er ganz leicht nach, der Dollarindex verlor 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.499,62 -0,1 -6,39 4.506,01

Silber 76,30 -0,8 -0,65 76,95

Platin 1.937,81 -1,1 -20,78 1.958,59

Der Goldpreis gab im US-Handel um 1,3 Prozent auf 4.509 Dollar nach.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,97 -2,0 -1,92 93,89

Brent/ICE 97,98 -1,6 -1,60 99,58

Mit den Meldungen vom Wochenende über ein nahes Friedensabkommen im Nahost-Konfklikt waren die Ölpreise am Montag stark gefallen, nun holten sie einen Teil der Verluste wieder auf, nachdem die USA "Selbstverteidigungsangriffe" auf iranische Stellungen unternommen hatten. Brent-Öl verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 99,55 Dollar. "Die Märkte wollen, dass dieser Konflikt beendet wird und die Straße von Hormus offen ist", sagte Tracy Shuchart, leitende Ökonomin bei der NinjaTrader Group. "Es sieht so aus, als würde sich die festgefahrene Situation in nächster Zeit nicht ändern", ergänzte sie. Selbst wenn morgen eine Einigung erzielt würde, "bedeutet das nicht, dass die Lieferungen morgen automatisch wieder aufgenommen werden."

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN - Inflation

Das Wachstum der Verbraucherpreise in Australien hat sich im April nach einer vorübergehenden Senkung der Kraftstoffsteuer verlangsamt, blieb aber hoch genug, um der Zentralbank die Tür für weitere Zinserhöhungen offen zu halten. Der Verbraucherpreisindex stieg in den zwölf Monaten bis April um 4,2 Prozent, verglichen mit 4,6 Prozent für das Jahr bis März. Im April betrug der Anstieg 3,4 Prozent zum Vorjahr, verglichen mit 3,3 Prozent im März.

CHINA - Industriegewinne

Chinas Industrieunternehmen haben zu Beginn des zweiten Quartals ein stärkeres Gewinnwachstum gemeldet. Eine verbesserte Leistung im Rohstoff- und Fertigungssektor trug im April zu einem Anstieg der Industriegewinne um 24,7 Prozent im Jahresvergleich bei. Im März hatte der Anstieg noch 15,8 Prozent betragen. Im Zeitraum von Januar bis April betrug der Anstieg 18,2 Prozent gestiegen. Im ersten Quartal hatte der Anstieg 15,5 Prozent betragen.

KANADA / DEUTSCHLAND

Kanada wird voraussichtlich am Mittwoch ein Abkommen zur Lieferung von verflüssigtem Erdgas nach Deutschland bekanntgeben. Die LNG-Lieferungen, die von der Westküste des Landes aus geplant sind, sollen laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen Anfang der 2030er Jahre beginnen.

NEUSEELAND - Geldpolitik

Die neuseeländische Zentralbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge unverändert bei 2,25 Prozent gelassen.

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May 27, 2026 01:43 ET (05:43 GMT)