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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: Am US-Anleihemarkt wird wegen des Vetarans Day nicht gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

CoreWeave meldete einen höheren Verlust im dritten Quartal als im Vorjahr, traf jedoch die Konsensschätzungen, während auch der Umsatz über den Erwartungen lag. Der Anbieter von Rechenzentren für künstliche Intelligenz hob zudem seine Jahresprognose an. Im Quartal bis zum 30. September meldete CoreWeave einen Verlust von 1,27 US-Dollar pro Aktie gegenüber einem Fehlbetrag von 22 Cent im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 168 Prozent auf 3,661 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten pro Aktie einen Verlust von 1,27 US-Dollar bei einem Umsatz von 3,543 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Der freie Cashflow lag 7,5 Milliarden US-Dollar im Minus, weniger als von Analysten mit 10 Milliarden US-Dollar vorausgesagt. Der Auftragsbestand kletterte gegenüber dem Vorquartal um 27 Prozent auf 132,5 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Schätzungen von 129 Milliarden US-Dollar übertroffen. CoreWeave erhöhte ihre Umsatzprognose für 2026 auf eine Spanne von 13 bis 13,3 Milliarden US-Dollar nach zuvor 12,4 bis 13,2 Milliarden US-Dollar. Nachbörslich kletterte der Kurs um 7,9 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine Termine angekündigt

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.595,00 +0,7

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.262,75 +1,5

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.153,20 +0,3

Nikkei-225 61.248,59 +1,3

Topix-500 (Tokio) 3.929,39 +0,9

Kospi (Seoul) 5.375,36 +2,6

Shanghai-Composite 3.685,33 +0,6

Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.391,67 -0,7

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Während Halbleiterwerte in Südkorea, Taiwan und Japan zulegen, geraten Technologieaktien in China unter Druck. Starke Geschäftszahlen und ein angehobener Umsatzausblick von CoreWeave befeuern KI-Werte in Asien und lassen eine höher als erwartet ausgefallene US-Inflation etwas in den Hintergrund treten. Denn gerade die kapitalintensiven Technologieunternehmen dürften unter höheren Zinsen leiden. Allerdings gilt eine Leitzinserhöhung in den USA um 25 Basispunkte auch ohne die aktuellen Inflationsdaten an den Märkten als ausgemachte Sache. In Südkorea dreht der Kospi nach anfänglichen Abgaben ins Plus. Halbleiterwerte führen die Gewinnerliste an: Die Schwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics steigen um 5,3 bzw. 2,9 Prozent. Der ebenfalls technologielastige Taiex in Taiwan klettert um 2,9 Prozent. Taiwan Semiconductor Manufacturing gewinnen 4,2 Prozent. In Japan ziehen im Technologiebereich TDK um 4 Prozent an - Kioxia um 5,8 Prozent. SoftBank Group brechen zunächst über 10 Prozent ein, liegen aber aktuell 0,1 Prozent im Plus. Der Technologieinvestor hatte im jüngsten Quartal einen Verlust von 7,1 Milliarden US-Dollar verbucht. Dies war der erste Rutsch in die roten Zahlen seit fast zwei Jahren. Waren die chinesischen Technologiewerte jüngst noch von Unterstützungsmaßnahmen Pekings gestützt wurden, geben sie nun belasten von den hohen US-Inflationsdaten und Zinserhöhungsspekulationen nach. Dazu gesellt sich Unsicherheit über die US-chinesische Technologiepolitik vor dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Gegenpart Xi Jinping am 18. und 19. November. NetEase büßen 1,3 Prozent ein, Meituan 3,2 Prozent.

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.052,36 -0,6 -337,39 52.389,75

S&P-500 7.472,71 -1,0 -77,23 7.549,94

NASDAQ Comp 24.826,96 -1,7 -426,18 25.253,14

NASDAQ 100 27.430,61 -1,7 -477,02 27.907,63

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,25 Mrd 1,42 Mrd

Gewinner 938 2.206

Verlierer 1.817 538

Unverändert 56 63

Etwas leichter - Für ein Ende der jüngsten Erholungsbewegung sorgte eine im Oktober etwas höher als erwartet ausgefallene US-Inflation. Am Anleihemarkt zogen darauf die Renditen stark an. Für Rückenwind sorgten zwar weiter gesunkene Ölpreise. Dieser flaute aber im Handelsverlauf ab. Gleichwohl machten die Aktienkurse im späten Handel einen Teil ihrer Verluste wett. Bei Technologieaktien neigten Teilnehmer zu Gewinnmitnahmen, denn nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche hatten viele Aktien einen Großteil wieder aufgeholt. Der Markt versuchte weiter einzuschätzen, ob die Demokraten tatsächlich große Rechenzentrumsprojekte und damit die KI-Entwicklung bremsen könnten. Bei den Halbleiteraktien schlossen AMD 1,3 Prozent höher. Intel fielen um 2,1 und Micron um 1,1 Prozent. Nvidia (-5,5%) litten weiter unter der Untersuchung gegen CEO Jensen Huang. GE Vernova, das Unternehmen gilt als Profiteur der Errichtung von Rechenzentren, knickten um 3,9 Prozent ein. Die japanische Softbank Group rutschte in ihren ersten Quartalsverlust seit fast zwei Jahren, wobei das Ergebnis unter anderem durch Verluste im Zusammenhang mit Ausrüstungen für US-Rechenzentrumsprojekte belastet wurde.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,73 +0,18

10 Jahre 4,98 +0,12

Die Renditen machten einen großen Satz nach oben in Reaktion auf eine höher als erwartet ausgefallene Inflation im Oktober. Am Zinsterminmarkt hatte die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte höhere Zinsen im Dezember bereits vor den Inflationsdaten bei 99 Prozent gelegen. Zuletzt lag sie zwar bei nur noch 89 Prozent, dafür wird nun aber eine Wahrscheinlichkeit von gut 11 Prozent dafür gesehen, dass im Dezember auch eine Erhöhung um 50 Basispunkte kommen könnte. Ins Bild passte, dass Notenbankgouverneur Christopher Waller empfohlen hatte, für Dezember eine große Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt in Betracht zu ziehen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:30 % YTD

EUR/USD 1,1152 -0,1 1,1163 1,1236 -5,1

EUR/JPY 177,18 -0,0 177,20 177,49 -3,7

EUR/GBP 0,8364 +0,0 0,8362 0,8350 -4,0

USD/JPY 158,85 +0,1 158,73 157,95 +1,4

USD/KRW 1.333,70 -0,6 1.342,15 1.335,31 -7,4

USD/CNY 6,6752 +0,1 6,6703 6,6693 -4,6

USD/CNH 6,6742 -0,0 6,6763 6,6671 -4,3

USD/HKD 7,8446 -0,0 7,8451 7,8437 +0,8

AUD/USD 0,6872 +0,1 0,6865 0,6924 +3,0

NZD/USD 0,5602 0,0 0,5602 0,5640 -2,7

BTC/USD 73.722,65 -0,1 73.772,30 74.748,99 -15,9

Der Dollar zog mit der Aussicht auf höhere Zinsen kräftig an und machte fast alle Einbußen vom Vortag wieder wett. Der Dollar-Index kletterte um 0,5 Prozent. Der Euro kam auf rund 1,1160 Dollar zurück.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.055,02 +0,6 24,09 4.030,93

Silber 52,96 +2,8 1,45 51,51

Platin 1.571,21 +2,0 30,88 1.540,33

Der Goldpreis fiel um 2,6 Prozent auf 4.031 Dollar je Feinunze. Er litt unter dem festeren Dollar, vor allem aber der Aussicht auf höhere Zinsen, die das zinslose Edelmetall als Anlage weniger attraktiv machten.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,62 +0,7 0,58 86,04

Brent/ICE 92,60 +1,2 1,11 91,49

Die Ölpreise fielen weiter. Allerdings kostete Brent-Öl nach einem Tagestief unter 90 Dollar zuletzt wieder 91,49 Dollar - 1,2 Prozent weniger als am Vortag. Hintergrund waren andauernde diplomatische Verhandlungen und Aussagen von US-Präsident Donald Trump, den Krieg mit dem Iran beenden zu wollen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

US-INNENPOLITIK

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat einen Versuch zu seiner Amtsenthebung im Repräsentantenhaus abgewehrt. Das Repräsentantenhaus stimmte dafür, die vom republikanischen Abgeordneten Thomas Massie eingebrachten Anklagepunkte zur weiteren Beratung an den Justizausschuss zurückzuverweisen. Damit ist der Vorstoß vorerst blockiert. Es wird erwartet, dass die Demokraten im Repräsentantenhaus den Versuch wieder aufgreifen werden, sobald sie im Januar die Kontrolle über den Kongress übernehmen.

US- GELDPOLITIK

Die Gouverneurin der US-Notenbank, Michelle Bowman, sagte, es gebe noch Arbeit zu tun, um die Inflation näher an die Marke von 2 Prozent zu bringen. Der Preisdruck halte an und die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt schienen sich zu festigen.

Der Leitzins der US-Notenbank ist derzeit "ziemlich akkommodierend", so der Präsident der Kansas City Fed, Jeff Schmid. Er schloss sich damit einem Chor von Vertretern an, die andeuten, dass Zinserhöhungen bevorstehen.

Die Präsidentin der US-Notenbank von Philadelphia, Anna Paulson, plädiert für ein schrittweises Vorgehen bei Zinserhöhungen, während die Zentralbank versucht, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. "Es gibt Haushalten, Unternehmen und dem Finanzsektor Zeit, sich anzupassen", sagte Paulson.

CBA

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November 11, 2026 01:44 ET (06:44 GMT)