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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In den USA wird am Tag nach Thanksgiving nur verkürzt gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Chinas Industriegewinne sind im Oktober trotz wachsenden Gegenwinds im Inland kräftig gestiegen. Grund hierfür war eine robuste weltweite Nachfrage nach chinesischen Technologieprodukten, die den Exporten weiterhin einen starken Schub verlieh. Die Gewinne der großen Industrieunternehmen Chinas stiegen im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 20,1 Prozent. Dies bedeutete eine Beschleunigung gegenüber dem Zuwachs von 14,4 Prozent im Vormonat. In den ersten zehn Monaten des Jahres kletterten die Industriegewinne Chinas um 16,0 Prozent. Das rasante Wachstum im Bereich der neuen Energien und im KI-Sektor heizte von Januar bis Oktober zudem eine starke Nachfrage sowie höhere Preise nach Basismetallen wie Kupfer und Aluminium an. Dies trieb die Gewinne im NE-Metallbergbau im Jahresvergleich um 60,2 Prozent nach oben und in der gesamten Nichteisenmetallindustrie um 71,7 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Excel-Sheet USA-Briefing einfügen

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag auf breiter Front auf Erholungskurs. Sie folgen laut Marktteilnehmern den Futures auf die US-Aktienindizes, die auf eine sehr feste Eröffnung an der Wall Street hindeuten, wenn dort später am Tag der Handel nach der Thanksgiving-Feiertagspause am Donnerstag wieder aufgenommen wird. Die Stimmung rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) stabilisiere sich weiter, heißt es dazu. Die Unsicherheit über Umfang und Rentabilität der KI-Investitionen schwele gleichwohl weiter. Angeführt wird die Aufwärtsbewegung denn auch von Chipaktien. Marktteilnehmer sprechen außerdem von nachlassenden Sorgen über die US-Handelspolitik. In Hongkong schnellen SMIC und Hua Hong Grace um 12,5 und 17,1 Prozent. Die Aktien der beiden chinesischen Chiphersteller profitieren von der Erwartung, dass die verschärften US-Exportbeschränkungen für KI-Chips die Nachfrage nach heimischer Halbleiterfertigung in China zusätzlich ankurbeln wird. Mittlerweile soll außerdem seine Fertigungspartner angewiesen haben, vorerst keine Server mit Nvidia-Chips mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern. Hintergrund sind die Bemühungen Washingtons, den Zugang Chinas zu den KI-Chips des Konzerns zu begrenzen. Japan Tobacco gewinnen 3,9 Prozent nach einem Blomberg-Bericht, wonach die Japaner erwägen sollen, sich gemeinsam mit einem Partner an einem möglichen Übernahmeangebot für den britischen Tabakkonzern Imperial Brands zu beteiligen.

WALL STREET (Mittwoch)

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.182,95 +0,3 +164,25 50.018,70

S&P-500 7.182,78 -0,3 -18,31 7.201,09

NASDAQ Comp 23.585,80 -0,6 -147,73 23.733,54

NASDAQ 100 26.046,90 -0,6 -167,27 26.214,17

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,23 Mrd 1,23 Mrd

Gewinner 1.948 1.453

Verlierer 774 1.273

Unverändert 64 62

Leichter - Neuerliche starke Verkäufe von Aktien vor allem aus dem Technologiesektor sorgten zunächst für eine sehr schwache Tendenz. Dazu trug auch bei, dass der Preisindex der persönlichen Ausgaben in der Kernrate einen Tick höher ausgefallen war als erwartet und auch dass das US-BIP-Wachstum nach oben revidiert wurde. Beides untermauerte die Erwartungen weiter steigender Leitzinsen. Für Vorsicht unter den Akteuren sorgte dazu das bevorstehende lange Thanksgiving-Wochenende, an dem nur schwer auf neue Entwicklungen reagiert werden kann. Am Donnerstag wird an der Wall Street nicht gehandelt, am Freitag verkürzt. Die Anleger beschäftigten weiter offene Fragen wie die nach dem weiteren Tempo des KI-Ausbaus oder der Gewinnerzielungsfähigkeiten der großen Akteure. Die Aufmerksamkeit richte sich verstärkt auf Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen von US-Exportbeschränkungen für Chips und neuen Zöllen gegen China. Auch die Fähigkeit von Nvidia, hohe Summen zur Beschleunigung des KI-Wachstums auszugeben, werde infrage gestellt, hieß es. Im Handelsverlauf beruhigte sich die negative Stimmung im Technologiesektor aber zusehends und die Indizes erholten sich massiv von den Tagestiefs. In dieser Gemengelage fiel der Kurs der Anthropic-Aktie bereits an ihrem vierten vollen Handelstag deutlich unter den Ausgabekurs. Allerdings erholten sich auch Anthropic im Verlauf massiv, die Aktie ging mit einem Plus von 1,1 Prozent und knapp unter ihrem Ausgabepreis aus dem Handel. Die Nvidia-Aktie fiel um weitere 3,9 Prozent, schloss aber klar über dem Tagestief. Dell gingen 0,6 Prozent höher aus dem Tag. Der Computerbauer hatte seine Prognose angehoben, nachdem sich der Umsatz im dritten Quartal verdoppelt hatte. HP machten einen Satz um über 11 Prozent, getrieben von gut ausgefallenen Viertquartalszahlen. Deere gewannen 4,4 Prozent, nachdem der Landmaschinenbauer nach einem Gewinnrückgang im vierten Quartal für 2027 ein Ende der jahrelangen Flaute prognostiziert hatte.

US-ANLEIHEN (Mittwoch)

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,65 -0,02 4,68 4,58

5 Jahre 4,68 -0,03 4,73 4,60

10 Jahre 4,87 -0,03 4,93 4,80

Die Renditen der US-Anleihen gaben leicht nach. Marktbeobachtern zufolge drückten weiter Umschichtungen aus Aktien in Anleihen auf die Marktzinsen. Daneben hieß es, der mit Spannung erwartete PCE-Deflator habe keine größere negative Inflationsüberraschung gebracht.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:15 % YTD

EUR/USD 1,0976 +0,1 1,0967 1,0967 -6,6

EUR/JPY 174,91 +0,1 174,68 174,51 -4,9

EUR/GBP 0,8362 -0,0 0,8365 0,8368 -4,1

USD/JPY 159,35 +0,1 159,25 159,10 +1,7

USD/KRW 1.337,31 -0,4 1.342,95 1.342,82 -7,2

USD/CNY 6,6553 -0,1 6,6597 6,6610 -4,8

USD/CNH 6,6559 -0,1 6,6613 6,6618 -4,6

USD/HKD 7,8272 -0,1 7,8366 7,8390 +0,6

AUD/USD 0,6668 +0,5 0,6632 0,6636 -0,1

NZD/USD 0,5488 +0,3 0,5470 0,5481 -4,7

BTC/USD 61.623,64 +1,4 60.760,60 60.414,27 -29,7

Der Euro bewegt sich seitwärts. Dass der Spanier Pablo Hernandez de Cos neuer Präsident der Europäischen Zentralbank werden soll, bewegte kaum. Er wird die Nachfolge der scheidenden Präsidentin Christine Lagarde antreten, die im Februar ihr Amt niederlegt. Im Späthandel kostete der Euro 1,0971 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.645,67 +2,2 79,53 3.566,14

Silber 44,07 +6,2 2,57 41,50

Platin 1.353,68 +4,9 63,06 1.290,62

Der Goldpreis sank um 0,4 Prozent auf 3.566 Dollar. Er litt tendenziell weiter unter der Erwartung steigender Zinsen.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,98 +2,8 2,30 83,68

Brent/ICE 97,21 +0,7 0,64 96,57

Die Ölpreise bauten die jüngsten Gewinne aus. Das Barrel der Sorte Brent verteuerte sich im europäischen Handel um 1,8 auf 96,30 Dollar. Ursache für den Anstieg waren erneute Angriffe jemenitischer Huthis auf die saudische Energie-Infrastruktur.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

JAPAN - Inflation

Die Verbraucherinflation in Tokio hat im November angezogen. Dies verstärkt an den Märkten die Erwartung, dass die Bank of Japan ihre Zinsen im kommenden Monat erneut anheben wird. Die Kernverbraucherinflation im Großraum Tokio stieg im Jahresvergleich um 2,9 Prozent. Im Oktober hatte das Plus bei 2,6 Prozent gelegen. Ökonomen hatten für November einen Anstieg von 3,0 Prozent geschätzt. Die Daten aus Tokio werden als Frühindikator für die landesweite Preisentwicklung genau beobachtet.

NEUSEELAND - Politik

Die Parlamentswahl hat nach der Auszählung der spät eingetroffenen Stimmen in einer Pattsituation geendet.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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November 27, 2026 01:46 ET (06:46 GMT)