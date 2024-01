Die US-Notenbanker sind sich bei ihrer Sitzung im Dezember größtenteils einig gewesen, dass der 2022 begonnene Zinserhöhungszyklus sehr wahrscheinlich zu Ende ist. Das geht aus dem Protokoll der Sitzung hervor. Eine bedeutsame Debatte über den Zeitpunkt von Zinssenkungen zeigt das Protokoll nicht. Zwar erwarten fast alle Notenbanker, dass die Zinsen dieses Jahr gesenkt werden, gänzlich ausschließen wollten sie eine Erhöhung aber nicht.

NAHER OSTEN

Angesichts der Furcht vor einer Ausweitung des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas reist US-Außenminister Antony Blinken erneut in den Nahen Osten. Unterdessen bezichtigte ein wichtiger Berater des iranischen Präsidenten Israel und die USA, hinter dem am Mittwoch erfolgten Anschlag mit mindestens 95 Toten im Süden des Iran zu stecken - was Washington entschieden zurückwies.

AUTOMOBILABSATZ USA

Für das vierte Quartal 2023 liegen folgende Absatzzahlen vor:

2023 2022 Veränderung

gg Vorjahr

AUDI 60.670 54.054 +12%

BMW

- Marke BMW 107.881 101.738 +6%

- Marke Mini 10.728 10.319 +4%

STELLANTIS/FCA 343.552 347.669 -1%

GENERAL MOTORS 625.176 k.A. +0,3%

TOYOTA 619.661 k.A. +15,4%

NISSAN 201.747 191.012 +5,6%

HYUNDAI 206.048 195.967 +5%

ABBVIE/CVS HEALTH

Der Apotheken- und Gesundheitskonzern CVS wird das Abbvie-Blockbustermedikament Humira ab April von einigen seiner Medikamentenlisten für die bevorzugte Erstattung streichen und stattdessen durch kostengünstigere Biosimilars ersetzen, die seit dem vergangenen Jahr in den USA verfügbar sind.

