DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:33 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0737 +0,1% 1,0724 1,0722 -2,8%

EUR/JPY 164,16 -0,4% 164,83 166,61 +5,5%

EUR/GBP 0,8553 -0,0% 0,8556 0,8553 -1,4%

GBP/USD 1,2554 +0,2% 1,2534 1,2536 -1,4%

USD/JPY 152,89 -0,5% 153,71 155,39 +8,5%

USD/KRW 1.362,30 -0,4% 1.367,74 1.375,91 +5,0%

USD/CNY 7,0786 +0,1% 7,0703 7,0863 -0,3%

USD/CNH 7,1954 -0,1% 7,2058 7,2254 +2,0%

USD/HKD 7,8129 -0,0% 7,8142 7,8169 +0,0%

AUD/USD 0,6583 +0,2% 0,6567 0,6543 -3,3%

NZD/USD 0,5977 +0,3% 0,5962 0,5943 -5,4%

Bitcoin

BTC/USD 59.563,17 +0,7% 59.125,13 57.676,81 +36,8%

Der Dollar konnte sich nach seinem Rücksetzer am Vortag angesichts der weiter sinkenden US-Marktzinsen nicht erholen. Zum Euro tendierte er seitwärts, zum Yen gab er aber deutlich nach, der Dollarindex büßte 0,4 Prozent ein. Hinter der neuerlichen starken Aufwertung des Yen vermuteten Marktteilnehmer wiederholte Interventionen Japans. Von der Spitze bis zum Tiefpunkt der ersten Yen-Bewegung habe das Ausmaß etwa 5 Yen betragen, was im Einklang mit früheren vermuteten und bestätigten Interventionen stehe, sagten die Analysten von Maybank-Analysten. Nach knapp 158 Yen am Vorabend kostete der Dollar zuletzt nur noch 153,30 Yen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,22 78,95 +0,3% +0,27 +9,2%

Brent/ICE 83,93 83,67 +0,3% +0,26 +9,8%

Bei den Ölpreisen tat sich im US-Handel fast nichts, die Preise bewegten sich in engsten Grenzen uneinheitlich.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.308,18 2.303,71 +0,2% +4,47 +11,9%

Silber (Spot) 26,75 26,68 +0,3% +0,07 +12,5%

Platin (Spot) 959,76 954,50 +0,6% +5,26 -3,3%

Kupfer-Future 4,51 4,49 +0,2% +0,01 +15,3%

Der Goldpreis (-0,7%) kam nach dem kräftigen Vortagesplus mit den unerwartet hohen Lohnstückkosten etwas unter Druck - trotz weiter sinkender Marktzinsen. Die Lohnkosten dürften die Inflation befeuern und damit auch die Spekulation, dass die Zinsen länger hoch bleiben, hieß es im Handel.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

AMGEN

im ersten Quartal trotz gestiegener Umsätze einen Verlust ausgewiesen, der auf eine Abschreibung auf die Beteiligung an BeiGene und weitere Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Horizon Therapeutics zurückzuführen ist. Amgen wies einen Verlust von 113 Millionen US-Dollar oder 21 Cent pro Aktie aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Gewinn von 2,84 Milliarden Dollar oder 5,28 Dollar pro Aktie zu Buche gestanden. Der bereinigte Gewinn lag bei 3,96 Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg um rund 22 Prozent auf 7,45 Milliarden Dollar und lag damit im Rahmen der Analystenschätzungen.

BOOKING HOLDINGS

Der Betreiber von Online-Reiseportalen hat im ersten Quartal einen Gewinnsprung verbucht. Die Buchungen von Reisenden lagen über den Erwartungen. Das Unternehmen erzielte in den drei Monaten per Ende März einen Gewinn von 776 Millionen US-Dollar oder 22,37 Dollar pro Aktie, nach 266 Millionen oder 7 Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal. Analysten hatten einen Gewinn von 12,63 Dollar pro Aktie erwartet. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 4,42 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen der von Analysten von 4,25 Milliarden Dollar.

PARAMOUNT GLOBAL - SONY/APOLLO

Sony Pictures und das Finanzbeteiligungsunternehmen Apollo Global Management haben Kreisen zufolge ein 26-Milliarden-Dollar-Angebot in bar für Paramount Global abgegeben. Das wäre das zweite Mal, dass Apollo für Paramount bietet. Das Angebot soll ein Ausgangspunkt für Gespräche sein und sei nicht bindend. Zu Paramount gehören der Sender CBS und das gleichnamige Filmstudio.

