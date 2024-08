ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,24 77,42 -0,2% -0,18 +8,8%

Brent/ICE 81,36 81,43 -0,1% -0,07 +8,0%

Die Ölpreise setzten ihre Rally vom Freitag fort. Die Preise für die Sorten WTI und Brent stiegen um bis zu 3,0 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die jüngsten Entwicklungen im Nahostkonflikt. Israel hatte am Wochenende in einem Präventivschlag Ziele im Libanon angegriffen. Auch der weiterhin schwächere Dollar stützte. Dazu kam die andauernd unsichere Lage in Libyen. In Libyen seien die Produktion und der Export gestoppt worden, hieß es. Grund seien die Spannungen zwischen den rivalisierenden Regierungen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.512,03 2.518,04 -0,2% -6,01 +21,8%

Silber (Spot) 30,03 29,98 +0,2% +0,06 +26,3%

Platin (Spot) 959,27 963,15 -0,4% -3,89 -3,3%

Kupfer-Future 4,24 4,22 +0,4% +0,02 +7,4%

Der Goldpreis legte etwas zu. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,2 Prozent. Damit blieb das Allzeithoch weiter in Sichtweite. "Dabei ist es weniger der Blick auf Zinssenkungen im September als vielmehr die Aussicht auf Zinssenkungen um insgesamt 100 Basispunkte bis zum Jahresende, die den Goldpreis treiben", sagte Oliver Stevens vom Brokerhaus Flow Community. Er verwies auch auf die Spannungen im Nahen Osten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

BHP

Hohe Sonderaufwendungen vor allem auf das australische Nickel-Geschäft haben BHP im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinneinbruch beschert. Operativ lief es dagegen besser, was höheren Preisen für wichtige Bodenschätze zu verdanken war. Die Aktionäre müssen sich mit weniger Dividende zufriedengehen, weil der Bergbaukonzern stärker in die Förderung von Kupfer investieren will. Der Nettogewinn sackte in den zwölf Monaten bis Ende Juni um knapp 40 Prozent zum Vorjahr auf 7,9 Milliarden US-Dollar ab. Der bereinigte Gewinn stieg dank höherer Kupfer- und Eisenerzpreise auf 13,66 von 13,42 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 13,52 Milliarden gerechnet.

APPLE

hat Einladungen zu einer Veranstaltung am 9. September verschickt, auf der das Unternehmen sein neuestes iPhone und auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Funktionen vorstellen dürfte. In der Einladung steht "It's Glowtime" - Zeit zu Glänzen - weitere Details wurden jedoch nicht genannt. Apple stellt üblicherweise jedes Jahr im Herbst neue iPhone-Modelle vor.

- hat Kevan Parekh mit Wirkung zum 1. Januar zum Chief Financial Officer ernannt. Parekh tritt die Nachfolge von Luca Maestri an, der als Leiter des Corporate Services Teams des Tech-Riesen weiterhin an CEO Tim Cook berichtet und die Bereiche Informationssysteme und Technologie, Informationssicherheit sowie Immobilien und Entwicklung beaufsichtigt.

META / US-WAHLEN

CEO Mark Zuckerberg will Vorwürfe politischer Voreingenommenheit künftig vermeiden. Er habe entschieden, Beiträge an lokale Verwaltungen zur besseren Organisation von Wahlen zu stoppen, sagte er gegenüber einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses. Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan hatten über 400 Millionen US-Dollar an Nonprofit-Organisationen zur Unterstützung der Organisation der Wahlen 2020 gespendet, womit sie sich von den Republikanern den Vorwurf der politischen Einflussnahme auf Seiten der Demokraten einhandelten.

