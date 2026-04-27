27.04.2026 07:36:42

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Ford und der chinesische Autohersteller Geely haben in diesem Jahr Informanten zufolge Gespräche über eine Ausweitung ihrer europäischen Zusammenarbeit, über die derzeit verhandelt wird, in die USA gesprochen. Geely sieht dies als einen Ausgangspunkt für einen Einstieg in den zweitgrößten Automarkt der Welt. Die Gespräche seien aber in den vergangenen Monaten ins Stocken geraten.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 01:37 ET (05:37 GMT)

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