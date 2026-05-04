INDONESIEN - Inflation

Die Kernverbraucherpreise in Indonesien lagen im April 2,44 Prozent über dem Vorjahresniveau. Im März waren es 2,52 Prozent gewesen.

ÖLFÖRDERUNG OPEC+

Die Opec+ hat sich am Sonntag bemüht, eine geschlossene Front zu zeigen und sich auf eine symbolische Erhöhung der Ölförderung geeinigt. Die Produktion soll im Juni um etwa 188.000 Barrel pro Tag erhöht werden. Es ist die dritte monatliche Steigerung in Folge und ein Signal an die Märkte, dass die Politik des Kartells von dem Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate aus der Organisation unberührt bleibt.

ANTHROPIC

Das Weiße Haus hat den Plan von Anthropic, den Zugang zu seinem leistungsstarken KI-Modell Mythos auszuweiten, abgelehnt. Anthropic hatte kürzlich vorgeschlagen, rund 70 weiteren Unternehmen und Organisationen die Nutzung von Mythos zu gestatten. Regierungsvertreter hätten Anthropic jedoch wissen lassen, dass sie den Schritt aufgrund von Sicherheitsbedenken ablehnen. Das Weiße Haus ist in die Einführung von Mythos involviert. Grund dafür sind die von dem Modell ausgehenden Risiken für die nationale Sicherheit.

EBAY

hat im jüngsten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet. Das Bruttowarenvolumen - der Gesamtwert aller bezahlten Transaktionen zwischen Nutzern auf seinem Marktplatz - stieg um 18 Prozent. Der Gewinn erreichte 512 (Vorjahr: 499) Millionen Dollar. Bereinigt und je Aktie waren es 1,66 Dollar. Analysten hatten mit 1,58 Dollar gerechnet. Der Umsatz kletterte um 19 Prozent auf 3,09 Milliarden Dollar, während die Analystenschätzung bei 3,04 Milliarden Dollar gelegen hatte. Für das laufende Quartal erwartet Ebay einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,46 bis 1,51 Dollar und einen Umsatz von 2,97 bis 3,03 Milliarden Dollar. Analysten kalkulierten bislang mit 1,50 Dollar bzw. 2,96 Milliarden Dollar.

NATIONAL AUSTRALIA BANK

hat für das erste Halbjahr einen geringer als erwarteten Gewinn gemeldet und davor gewarnt, dass die heimische Wirtschaft aufgrund des Iran-Konflikts vor einem erheblichen Schock stehe. Die Bank meldete einen Nettogewinn von 2,75 Milliarden australischen Dollar, 19 Prozent weniger als im Vorjahr. Das Ergebnis wurde durch eine Software-Abschreibung in Höhe von 1,35 Milliarden australischen Dollar und einen Anstieg der Kreditwertberichtigungen um 358 auf 706 Millionen australische Dollar belastet. Auf beides hatte der Kreditgeber bereits im vergangenen Monat hingewiesen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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May 04, 2026 01:47 ET (05:47 GMT)