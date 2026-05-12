Die USA und Japan haben ihr Bekenntnis bekräftigt, eng zusammenzuarbeiten, um den Devisenmarkt zu überwachen, wie Japans Finanzministerin nach einem Treffen mit dem US-Finanzminister Scott Bessent sagte. Finanzministerin Satsuki Katayama erklärte, dass bei ihrem Treffen mit Bessent beide Seiten bekräftigt hätten, dass sie im Einklang mit einer gemeinsamen Erklärung handelten, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde und ausdrücklich die Option von Währungsinterventionen erwähnt.

INFLATION CHINA

Die Zentralbank hat vor importierten Inflationsrisiken durch höhere weltweite Öl - und Rohstoffpreise gewarnt. Sie sagte gleichzeitig zu, eine "moderat lockere" Geldpolitik beizubehalten, um das Wirtschaftswachstum zu stützen. In ihrem geldpolitischen Bericht für das erste Quartal erklärte die People's Bank of China (PBoC), dass die Risiken einer importierten Inflation "genau überwacht" werden müssten.

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May 12, 2026 01:38 ET (05:38 GMT)