Teheran hat die US-Sanktionskampagne in den vergangenen Jahren abgeschwächt, indem es erfolgreich die auf Renminbi (Yuan) basierende Finanzarchitektur Chinas nutzt, die außerhalb der Reichweite Washingtons operiert. Die Verlagerung wurde Ende April deutlich, als die USA ihre Kampagne "Economic Fury" gegen den Iran eskalierten und eine große chinesische Raffinerie mit Sanktionen belegten, die nach US-Angaben iranisches Öl gekauft hatte. Die Raffinerie, Hengli Petrochemical, teilte mit, ihr Lieferant habe garantiert, dass das Öl nicht aus dem Iran stamme. Aber das Unternehmen ließ die USA auch aufhorchen. Zukünftige Ölkäufe, so Hengli, würden in Yuan statt in US-Dollar, der Hauptwährung des Energiemarktes, abgewickelt werden, was es für Außenstehende schwieriger mache, die Ströme zu verfolgen. Dies war das jüngste Anzeichen für eine für Washington beunruhigende neue Entwicklung. Ein größerer Teil der weltweiten illegalen Aktivitäten zur Umgehung von Sanktionen wird in Renminbi abgewickelt, da China ein alternatives Finanzsystem aufbaut, das darauf abzielt, Washingtons Macht zu schwächen.

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hat im zweiten Quartal einen Gewinn von 27,3 (Vorjahr: 107,9) Millionen Dollar erzielt, je Aktie waren es 1,50 Dollar. Analysten hatten mit 45 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz sank auf 1,11 (1,53) Milliarden Dollar. Analysten hatten 1,09 Milliarden Dollar erwartet. Das Unternehmen engte seinen Ausblick für das Gesamtjahr ein und prognostiziert nun einen Umsatz im Wohnungsbau zwischen 4,9 und 5,3 Milliarden Dollar bei Hauslieferungen in einer Spanne von 10.500 bis 11.000.

ALIBABA

hat vor einem US-Bundesgericht eine Klage gegen das US-Verteidigungsministerium eingereicht. Das Unternehmen fordert die Streichung von einer Liste von Unternehmen mit mutmaßlichen Verbindungen zum chinesischen Militär. In einer Erklärung bestritt ein Sprecher von Alibaba jegliche Verbindungen zum chinesischen Militär oder zu zivil-militärischen Fusionsstrategien. Er bezeichnete die Entscheidung des Pentagons als "willkürlich und unberechenbar".

CHINA RESOURCES NEW ENERGY

will bei ihrem Börsengang in Shenzhen bis zu 3,60 Milliarden US-Dollar einsammeln. Dies wäre das größte IPO in der Geschichte der Börse von Shenzhen. Die Sparte für erneuerbare Energien von China Resources Power Holdings will nach den entsprechenden Registrierungsunterlagen 2,11 Milliarden Aktien zum Preis von 10,11 Yuan (umgerechnet 1,49 Dollar) ausgeben. Sollte die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt werden, würde sich die Gesamtemission von China Resources New Energy auf 2,42 Milliarden Aktien erhöhen.

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June 24, 2026 01:52 ET (05:52 GMT)