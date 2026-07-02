|
02.07.2026 07:41:42
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Wie das Ministerium für Daten und Statistik am Donnerstag mitteilte, stieg der Referenzindex für Verbraucherpreise im Juni um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr - der schnellste Anstieg seit Dezember 2023. Im Mai hatte der Anstieg 3,1 Prozent betragen. Der jüngste Wert entsprach der Konsensprognose der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Juni um 0,1 Prozent, was ebenfalls der Umfrage entsprach. Im Mai waren die Preise gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Die Kernrate der Verbraucherpreise, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, stieg im Juni um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und blieb damit gegenüber dem Vormonat unverändert.
BHP
hat einen Umweltgenehmigungsantrag für ein Projekt im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zur Wiedereröffnung der Mine Cerro Colorado im Norden Chiles eingereicht. Der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt hatte die Mine Ende 2023 geschlossen, jedoch Optionen für eine Wiederaufnahme des Betriebs geprüft, darunter den Einsatz von Laugungstechnologien und entsalztem Wasser.
TAKEDA
Der japanische Pharmakonzern ist eine KI-Partnerschaft zur Wirkstoffforschung mit dem Biotech-Unternehmen Insilico eingegangen mit einem potenziellen anfänglichen Wert von 600 Millionen US-Dollar. Im Rahmen der am Donnerstag angekündigten Partnerschaft wird Takeda Insilico für die Nutzung seiner proprietären Pharma.AI-Plattform bezahlen. Damit sollen Medikamentenkandidaten in verschiedenen therapeutischen Bereichen vorangebracht werden.
===
HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/flf/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 02, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street schließt uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.