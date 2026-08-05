|
05.08.2026 07:38:45
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Der Medienkonzern verkauft seinen 50-prozentigen Anteil an A+E Global Media für rund 1,2 Milliarden US-Dollar an Hearst. Hearst wird damit die vollständige Eigentümerschaft an prominenten Marken wie Lifetime und The History Channel übernehmen. Hearst teilte mit, dass der Abschluss des Geschäfts unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen für September erwartet wird.
===
HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 05, 2026 01:39 ET (05:39 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.