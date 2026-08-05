Der Medienkonzern verkauft seinen 50-prozentigen Anteil an A+E Global Media für rund 1,2 Milliarden US-Dollar an Hearst. Hearst wird damit die vollständige Eigentümerschaft an prominenten Marken wie Lifetime und The History Channel übernehmen. Hearst teilte mit, dass der Abschluss des Geschäfts unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen für September erwartet wird.

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August 05, 2026 01:39 ET (05:39 GMT)