28.08.2026 07:42:48

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Japans Strategie, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und das potenzielle Wirtschaftswachstum durch die Förderung von Investitionen und die Stärkung der inländischen Angebotskapazitäten zu steigern, wird die Glaubwürdigkeit des Yen laut Finanzministerin Satsuki Katayama steigern. "Obwohl die Wirtschafts- und Fiskalpolitik nicht darauf abzielt, die Wechselkurse zu kontrollieren, besteht der Zweck dieser Initiativen darin, Japans internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, damit das Land im globalen Wettbewerb bestehen kann", sagte Katayama am Freitag auf einer Pressekonferenz. "Wenn wir das erreichen, wird die Glaubwürdigkeit des Yen ganz natürlich erhalten und gestärkt werden", fügte sie hinzu.

JAPAN / VERBRAUCHERPREISE TOKIO

Die Verbraucherpreise im Großraum Tokio stiegen im August zum Vormonat um 0,2 Prozent und zum Vorjahr um 1,9 Prozent. In der Kernrate betrug der Anstieg auf Jahressicht 1,8 Prozent. Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg um 1,7 Prozent gerechnet.

JAPAN / ARBEITSLOSENQUOTE JULI

Die Arbeitslosenquote betrug im Juli 2,4 Prozent. Volkswirte hatten sie im Konsens auf 2,5 Prozent geschätzt.

ANTHROPIC

hat im Rechtsstreit mit der US-Regierung um die Klassifizierung als nationales Risiko einen Erfolg eingefahren. Ein Distriktgericht entschied, dass die Regierung von Präsident Donald Trump die Rechte des KI-Startups aus dem ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung verletzt hat, als sie es auf die schwarze Liste setzte.

SK HYNIX

Die durch KI getriebene Nachfrage dürfte den Speichermarkt nach Ansicht von SK-Hynix-CEO Kwak Noh-jung bis zum Ende des Jahrzehnts in einer Unterversorgung halten. Das Unternehmen sehe keine signifikanten Anzeichen für einen Abschwung, trotz der Bedenken, dass hohe Investitionen in die Speicherproduktion letztendlich zu einem Überangebot führen könnten, sagte Kwak auf einer Pressekonferenz anlässlich des ersten Spatenstichs von SK Hynix für eine mehr als 4 Milliarden US-Dollar teure Anlage für KI-Chips im US-Bundesstaat Indiana.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 01:43 ET (05:43 GMT)

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