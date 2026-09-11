11.09.2026 07:51:48

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat im ersten Geschäftsquartal einen Gewinn von 4,76 (Vorjahr: 2,93) Milliarden Dollar erzielt. Bereinigt lag das Ergebnis bei 1,92 Dollar je Aktie; Analysten hatten 1,74 Dollar erwartet. Der Umsatz stieg um 30 Prozent auf 19,34 Milliarden Dollar und übertraf die Analystenschätzungen von 19,14 Milliarden Dollar. Für das zweite Quartal prognostiziert der Konzern einen Gewinn je Aktie von 1,85 bis 1,93 (Analysten: 1,89) Dollar. Das Jahresziel für den Gewinn je Aktie erhöhte Oracle auf mindestens 8,10 (zuvor: 8,05) Dollar; Analysten erwarteten zuletzt 8,07 Dollar. Den Umsatz sieht Oracle bei mindestens 90 Milliarden Dollar, verglichen mit einem Analystenkonsens von 89,66 Milliarden.

RH

hat die Jahresprognose angehoben und für das zweite Quartal einen Gewinn von 60,2 (Vorjahr: 51,7) Millionen Dollar mitgeteilt. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 2,70 US-Dollar; Analysten hatten nur 38 Cent erwartet. Der Umsatz stieg auf 922,2 (Vorjahr: 899,2) Millionen Dollar und übertraf die Analystenschätzungen von 915,1 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet der Möbelhändler nun ein Umsatzwachstum zwischen 5,5 und 7 Prozent. Analysten rechneten zuletzt mit 3,63 Milliarden Dollar bzw. 5,6 Prozent Anstieg.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2026 01:52 ET (05:52 GMT)

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