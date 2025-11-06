|
Mosel Vitelic präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mosel Vitelic hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mosel Vitelic 0,200 TWD je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,42 Prozent auf 512,7 Millionen TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 525,4 Millionen TWD erwirtschaftet worden.
