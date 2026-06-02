Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
02.06.2026 09:19:20
Most new German citizens keep original nationality: survey
Germany's previous government changed laws to allow dual citizenship. A new survey shows that, one year after that reform, more than 85% of new German citizens are opting to keep their original nationality.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Citizens Holding CoShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Citizens Holding CoShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Citizens Holding CoShs
|9,50
|-0,11%
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,26
|-2,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Plus -- US-Anleger verhalten in Kauflaune -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigten sich etwas fester. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.