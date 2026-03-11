Motonic präsentierte Quartalsergebnisse

Motonic hat am 09.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 338,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 495,00 KRW erwirtschaftet worden.

Motonic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,33 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,43 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Motonic hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1248,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1496,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,75 Prozent auf 279,70 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte Motonic 290,60 Milliarden KRW umgesetzt.

