|
11.03.2026 06:31:29
Motonic präsentierte Quartalsergebnisse
Motonic hat am 09.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 338,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 495,00 KRW erwirtschaftet worden.
Motonic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,33 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,43 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Motonic hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1248,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1496,00 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,75 Prozent auf 279,70 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte Motonic 290,60 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.