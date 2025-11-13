|
13.11.2025 06:31:28
Mountain Province Diamonds: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Mountain Province Diamonds hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -0,26 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 CAD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 57,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 69,4 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 29,2 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
