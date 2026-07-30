Mountain Valley MD: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mountain Valley MD hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,0 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 CAD. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 40,0 Prozent auf 0,07 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 0,05 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at