ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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27.03.2026 01:30:00
Move Over, Nvidia GPUs. The AI CPU Era Is Here
Ever since ChatGPT launched in Nov. 2022, one AI stock has stood head and shoulders above the others.That's Nvidia (NASDAQ: NVDA), as the GPU-maker has jumped nealry 1,000% since then, adding more than $4 trillion in market cap to make it the most valuable company.However, Nvidia's time in the limelight may be fading. The stock has traded sideways for the last six+ months, and investors seem to be moving on to other AI bets. Memory stocks like Micron have soared during that period, as there is now a shortage of high-bandwidth memory chips, which are crucial for running AI applications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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