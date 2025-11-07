Mowi ASA (spons ADRs) legte Quartalsergebnis vor

Mowi ASA (spons ADRs) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mowi ASA (spons ADRs) 1,62 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at