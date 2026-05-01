01.05.2026 06:31:29

Mphasis legte Quartalsergebnis vor

Mphasis hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,73 INR. Im Vorjahresviertel hatte Mphasis 23,51 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,43 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,10 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 97,82 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 89,87 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mphasis 158,80 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 142,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
18:27 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
18:04 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:56 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen