Mphasis legte Quartalsergebnis vor

Mphasis hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,73 INR. Im Vorjahresviertel hatte Mphasis 23,51 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,43 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,10 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 97,82 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 89,87 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mphasis 158,80 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 142,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at