MSA Safety Aktie
WKN DE: A1XFCC / ISIN: US5534981064
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04.05.2026 22:33:00
MSA Safety Inc. Q1 Income Climbs
(RTTNews) - MSA Safety Inc. (MSA) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $71.3 million, or $1.83 per share. This compares with $59.6 million, or $1.51 per share, last year.
Excluding items, MSA Safety Inc. reported adjusted earnings of $77.5 million or $1.99 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.0% to $463.6 million from $421.3 million last year.
MSA Safety Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $71.3 Mln. vs. $59.6 Mln. last year. -EPS: $1.83 vs. $1.51 last year. -Revenue: $463.6 Mln vs. $421.3 Mln last year.
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