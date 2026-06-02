MSC Aktie
WKN: 898493 / ISIN: US5535301064
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02.06.2026 19:08:18
MSC Ship Is Struck by Two Projectiles in Iraqi Port
The attack on the vessel, owned by the Mediterranean Shipping Company, underlines the threat to ships even as the U.S. and Iran try to negotiate reopening the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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