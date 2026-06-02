MSC Aktie

MSC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898493 / ISIN: US5535301064

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02.06.2026 19:08:18

MSC Ship Is Struck by Two Projectiles in Iraqi Port

The attack on the vessel, owned by the Mediterranean Shipping Company, underlines the threat to ships even as the U.S. and Iran try to negotiate reopening the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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