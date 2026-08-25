MSM Malaysia: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MSM Malaysia hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 MYR gegenüber -0,040 MYR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MSM Malaysia in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 607,8 Millionen MYR im Vergleich zu 812,8 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at