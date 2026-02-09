|
MT GENEX legte Quartalsergebnis vor
MT GENEX hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 95,03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 48,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MT GENEX im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,18 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 897,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
